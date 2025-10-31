Un exparticipante de Gran Hermano sufrió un violento robo en su casa: "Nos pusieron precintos en pies y manos"

El ex GH vivió momentos de profundo terror al ser abordado en su domicilio por una banda criminal. El suceso se extendió por más de dos horas.

Ariel Ansaldo, popularmente conocido como Big Ari desde su participación en el aclamado reality Gran Hermano (Telefe), vive horas de profunda tristeza y desazón. El reconocido rostro televisivo que también formó parte de la edición 2025 de Cuestión de Peso (América TV), fue víctima de un salvaje robo en su domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui. Una banda compuesta por cinco maleantes armados irrumpió en la casa y sometió a todos los integrantes de su grupo familiar. De acuerdo con el testimonio del propio exconcursante, los agresores actuaron con absoluta falta de escrúpulos, permaneciendo en el inmueble por más de dos horas, un lapso de tiempo que multiplicó el padecimiento.

El suceso, cargado de enorme tensión, fue detallado por Ansaldo Cortá por Lozano (Telefe), donde exteriorizó la crudeza de lo vivido. Los malhechores, con el objetivo de hallar objetos de valor, recorrieron cada rincón con total impunidad. La magnitud de la situación se refleja en las propias palabras de Big Ari, quien se vio forzado a revivir el trance: “No se iban más, siempre querían más. Nos habían puesto precintos en pies y manos y empezaron a romper todo. Fue un momento de mucha tensión, no sabía cómo iba a terminar”, declaró visiblemente afectado.

La pesadilla que vivió el ex Gran Hermano junto a su familia El angustioso momento que vivió Big Ari cuando 5 ladrones entraron a su casa y violentaron a su familia El angustioso momento que vivió el ex Gran Hermano cuando 5 ladrones entraron a su casa y maniataron a su familia. Video: Cortá por Lozano (Telefe) El exintegrante del reality especificó que los asaltantes lograron acceder a la propiedad a través de la zona del garaje y se dirigieron sin dudarlo a su habitación personal. La meticulosidad de los intrusos fue espeluznante; Big Ari narró que destrozaron incluso un instrumento musical en su búsqueda de efectivo. “Rompieron hasta un piano buscando plata. Eran muy organizados, revisaron todo, hasta el quincho y el baño. Parecía que conocían la casa de toda la vida”, comentó, insinuando un posible trabajo de inteligencia previo de los ladrones. A pesar del inmenso desasosiego por el episodio de inseguridad y la amenaza constante, lo más importante a destacar es que ningún miembro del clan familiar sufrió lesiones de gravedad. El mediático aclaró: “Por suerte no nos pegaron, más allá de algunos manotazos”.

La intrusión se produjo de manera sorpresiva e inmediata, sin dejar margen para cualquier reacción. El ex Gran Hermano rememoró el instante preciso del ataque: “Me había dado una ducha y estaba prendiendo sahumerios cuando escuché un estallido. Entraron con linternas y pistolas. No nos dieron tiempo a nada”, precisó sobre el rápido accionar de la banda.