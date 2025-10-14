Baby Etchecopar destrozó a un ex Gran Hermano: "¡Que no me rompa las bolas!"
El polémico conductor arremetió contra una figura que ganó popularidad en el conocido reality show. El tenso cruce se desató por un encuentro fortuito.
Recientemente un enfrentamiento protagonizado por el reconocido periodista, y un mediático que alcanzó gran notoriedad pública tras su paso por la casa más famosa del país, causó gran revuelo. Baby Etchecopar no tuvo reparos en criticar al ex Gran Hermano, luego de un entredicho que se gestó en redes sociales.
El detonante de esta disputa fue una instantánea publicada por Alfa en la que se lo veía junto al conductor. El periodista, con su acostumbrada franqueza, salió al cruce de inmediato con un contundente descargo en sus redes sociales. "Quiero aclarar que este fantasma me persiguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo ‘sacate la foto, así se va’. Y no lo logré, ya que este tipo es una mosca y cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo", redactó Etchecopar, dejando en claro la nula afinidad y el carácter forzado del encuentro casual.
La discordia entre Baby Etchecopar y Alfa
La andanada del conductor provocó una réplica por parte del mediático, quien aseguró haber sido el responsable de realizarle la primera entrevista tras el violento asalto en el que fue baleado, e incluso mencionó haber compartido "tardes enteras en Pepino". Sin embargo, al ser consultado por el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Baby no dudó en desestimar cualquier tipo de vínculo estrecho. "Lo único que pasó es que este pibe me sigue, molesta, pide fotos y que lo invite a la radio", expresó, visiblemente fastidiado por la insistencia de Alfa.
La visión de Baby Etchecopar sobre el conflicto
Más allá del tenso cruce, Etchecopar analizó la situación con un tono que mezcló fastidio y cierta extrañeza. Pese a la dureza de sus palabras, deslizó una reflexión menos mordaz: "No es malo, pero algo le pasa", deslizó, frase que denotó una cierta preocupación más que una simple irritación. Adicionalmente, cuando los reporteros le hicieron saber que "Alfa" también había declarado estar "harto de Baby", la respuesta del conductor fue entre punzante e irónica: "Gracias a Dios. No sabés el tiempo que hace que estoy deseando que esté harto y me deje de jod*r".
El experimentado periodista optó por zanjar la controversia con Alfa sin ánimo de prolongarla y con un último mensaje cargado de ironía para su contendiente: "Aflojá con la pastilla, porque nada de eso pasa". Y para concluir, reafirmó su postura sobre la supuesta relación de larga data: "Pobre pibe pero que no me rompa las bolas", negando de forma rotunda cualquier amistad previa o cercana con la figura televisiva.