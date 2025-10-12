Tras sus duras críticas a Javier Milei, Baby Etchecopar sorprendió al revelar a qué partido votará en las elecciones

El conductor de A24 confesó cuál es su intención de sufragio de cara a las póximas elecciones del 26 de octubre, y explicó por qué tomó tal determinación.

En su programa de A24, Baby Etchecopar reveló a qué partido votará en las elecciones legislativas, y aclaró que sus constantes críticas a Javier Milei no lo vuelven un defensor del kirchnerismo. El conductor sostuvo su derecho a cuestionar al oficialismo, de la misma manera que asegura haber interpelado a anteriores gobiernos de turno.

Desde su ciclo Basta Baby (A24), Etchecopar contó que recientemente se fotografió en un evento junto a Wado de Pedro, así como en otra oportunidad posó con Sergio Massa. "Me puedo sacar foto con cualquier político de la Argentina... Chicos, cuando murió Alfonsín yo me quedé sin partido político. Yo voto al que le sirva al país, si es bueno lo voto, si no me gusta no lo voto. Voy a ir para el lado que filosóficamente se me ocurra que le hace bien a la Argentina", remarcó el periodista.

Además, en el editorial de su programa televisivo, Baby Etchecopar confesó cuál será su voto en las elecciones del 26 de octubre. "Vote a Milei, votelo, yo lo voy a votar. Hasta ese sincericidio. No sé si voto al flaco Randazzo (Provincias Unidas), a López Murphy (Republicanos Unidos). Y si no hay mucho, a Milei. No votaría nunca a estos inconscientes que se fueron hace dos años, y dejaron tierra arrasada, mal que les pese a (Mariano) Yezze, porque querés ser intendente intendente de tu pueblo con el peronismo", enfatizó el conductor en alusión a lo que le dijo a algunos empresarios que lo consultan sobre a quién votar; y disparando sobre el final contra su compañero de ciclo en A24.

Con este comentario, Etchecopar dio a entender que hay una posibilidad de que vote en las elecciones por La Libertad Avanza, aunque también deslizó la chance de inclinarse por Provincias Unidas o Republicanos Unidos. Sin embargo, luego dejó en claro que su mayor opción de sufragio está centrada en Milei.

"Realmente, hasta ese punto me inmolo, agarrándome un huevo con un martillo bolita, poniéndolo arriba de un yunque, y dándole así (gesto de golpes). Desde las 7 de la mañana del domingo, hasta la hora que vaya a votar me pego en el huevo así, y comiéndome todos los sapos que hay puestos en el camino voy a votar a Milei, y otra vez para no votar a los que nos hicieron mie*", remarcó Baby Etchecopar sobre su apuesta para las elecciones.