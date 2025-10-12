Mirtha Legrand le hizo una incómoda pregunta a Cristina Pérez y la respuesta de la periodista fue tajante
La diva de El Trece fue al hueso con una consulta a la conductora y por supuesto que la esposa de Luis Petri no se quedó callada.
Mirtha Legrand volvió con todo este fin de semana y en la "mesaza" del sábado 11 de octubre, la conductora invitó a Maximiliano Pullaro, Valentina Bassi, Marcos Novaro, Gladys La Bomba Tucumana y Cristina Pérez. Fue un programa lleno de análisis político y opiniones diversas sobre la actualidad de Javier Milei.
En un momento de la noche, la conductora de El Trece le realizó una contundente pregunta a Cristina Pérez y se vivió por unos segundos una fuerte incomodidad en el programa de la diva: "¿Intervenís en reuniones de Gobierno?".
Video: Mirtha Legrand le hizo una picante pregunta a Cristina Pérez
"No, cómo voy a intervenir", expresó de manera tajante la conductora de La Nación+ tras la picante consulta de Mirtha. Tras la respuesta, la diva cambió el formato y expresó: "No, en reuniones sociales". Allí, Pérez aclaró que en ese sentido si "pero como mujer de él (Luis Petri). Sé ocupar mi lugar como su mujer y sé ocupar mi lugar porque me debo a la gente".
Cristina también tuvo un fuerte cruce durante el programa con Valentina Bassi, quien se ha vuelto la cara visible de las personas que luchan por la Ley de Discapacidad. La actriz comentó que la Justicia es lenta y la periodista le expresó que está actuando en las causas en las que el gobierno de Javier Milei es el punto principal como LIBRA y el escándalo con Luis Espert.