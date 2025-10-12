La diva de El Trece fue al hueso con una consulta a la conductora y por supuesto que la esposa de Luis Petri no se quedó callada.

Mirtha Legrand volvió con todo este fin de semana y en la "mesaza" del sábado 11 de octubre, la conductora invitó a Maximiliano Pullaro, Valentina Bassi, Marcos Novaro, Gladys La Bomba Tucumana y Cristina Pérez. Fue un programa lleno de análisis político y opiniones diversas sobre la actualidad de Javier Milei.

En un momento de la noche, la conductora de El Trece le realizó una contundente pregunta a Cristina Pérez y se vivió por unos segundos una fuerte incomodidad en el programa de la diva: "¿Intervenís en reuniones de Gobierno?".

Video: Mirtha Legrand le hizo una picante pregunta a Cristina Pérez Mirtha Legrand le hizo una incómoda pregunta a Cristina Pérez y la respuesta de la periodista fue tajante "No, cómo voy a intervenir", expresó de manera tajante la conductora de La Nación+ tras la picante consulta de Mirtha. Tras la respuesta, la diva cambió el formato y expresó: "No, en reuniones sociales". Allí, Pérez aclaró que en ese sentido si "pero como mujer de él (Luis Petri). Sé ocupar mi lugar como su mujer y sé ocupar mi lugar porque me debo a la gente".