Gladys La Bomba Tucumana estalló contra Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: "Me tiene harta"

Javier Milei quedó en el foco de la polémica luego del show que brindó en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro. El mandatario fue duramente criticado por figuras periodísticas y también el mundo del espectáculo, como lo es Gladys La Bomba Tucumana, quien no se guardó nada y dijo lo que pensaba en la mesa de Mirtha Legrand.

"Yo quiero aclarar algo y les pido disculpas... Para el presidente, todas las personas que pensamos diferente a él, somos 'Kuka', que me tiene harta con esa palabra", comenzó diciendo la cantante en la mesa de La Chiqui. La artista de extensa trayectoria además dejó en claro que se siente defraudada por Javier Milei.

"Me siento muy defraudada con usted, la verdad me da mucha vergüenza, una Lilia (Lemoine), toda la gente que lo rodea y que está al lado de usted, se convirtió como en un circo", subrayó. También subrayó que "me siento dolida con todo lo que veo que pasa en mi país, con toda la pobreza, con que la policía reprima a una señora mayor... Yo tengo una mamá y yo no dejaría que nadie le toque un dedo a mi madre".

En otra parte de su descargo, comentó: "Usted en su lema dice 'viva la libertad carajo', de qué libertad habla si usted cuando hablamos de algo que no nos gusta, nos quiere prohibir o somos golpistas. Yo no soy ninguna golpista, soy una chica que vino del interior, soy una resiliente de vida, soy una chica que ha pasado pobreza, golpes de mi padre y me considero una mujer exitosa porque logré lo que quizás una persona del interior no logra en una época machista".