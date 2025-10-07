El burlesco posteo de Florencia Peña al viralizarse los videos de Javier Milei cantando en su acto de campaña

El presidente interpretó diferentes temas musicales en la presentación de su libro y la publicación de la actriz fue tendencia.

El presidente Javier Milei realizó la presentación de su libro en un Movistar Arena que se colmó de sus seguidores y por supuesto, figuras políticas como Martín Menem, su hermana Karina y hasta Daniel Scioli dijeron presentes. Sin embargo, lo que se viralizó fue que cantó temas de rock nacional.

El Presidente hizo su ingreso al microestadio minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de Panic Show de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.

Video: Javier Milei interpretó un clásico de Charly García y lo fulminaron en redes Javier Milei Cantó Un Tema De Charly García

En un momento de la noche entonó nada más ni nada menos que Demoliendo Hoteles, un clásico de Charly García. El momento se viralizó y en las redes no perdonaron al mandatario y fue duramente criticado.

Un posteo que llamó la atención fue sin lugar a dudas el de Florencia Peña, quien claramente tiene ideas opuestas a las del gobierno de turno. Si bien en ningún momento se refirió expresamente a Milei, la actriz compartió una imagen del personaje de Moni Argento que interpretaba en Casados con Hijos, donde aparecía realizando un gesto de vergüenza.