Quiénes son los músicos libertarios que integran la "Banda Presidencial" de Javier Milei

El presidente Javier Milei estrenará esta noche su show con la " Banda Presidencial" en la presentación del libro "La construcción del milagro". El conjunto musical está integrado por figuras clave de su entorno político y personal.

Los diputados Bertie Benegas Lynch y Lilia Lemoine son dos de los integrantes de la Banda Presidencial.

La banda de Javier Milei está compuesta por una mezcla de legisladores, asesores y colaboradores cercanos, que ocupan los siguientes lugares:

Coros y Voces: mientras que la voz principal es la del presidente, la diputada Lilia Lemoine participa en los coros, y Ana Tamagno, pareja de Marcelo Duclós.

Batería: el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

Bajo: Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y una persona de su círculo íntimo.

Segunda Guitarra: Hernán Scarfó.

La formación también incluye en roles secundarios al abogado Fernando Mezzina y Mario Suli, asistente personal de Milei.

La "Banda Presidencial" de Javier Milei

Este domingo, en la previa a su acto en el Movistar Arena, el presidente participó del ensayo de la banda en la quinta de Olivos, y Federico Sturzenegger compartió la íntima postal en redes sociales.

La conformación del grupo musical surgió para acompañar este evento, que combina el lanzamiento del libro de Milei con la campaña electoral de cara a los comicios legislativos nacionales.

Pese a la crisis por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como cabecera de lista por la provincia de Buenos Aires, el mandatario libertario busca brindar un show ante un público masivo.