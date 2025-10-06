Diego Santilli habló en la previa del acto de Milei: "Lo importante es sostener el rumbo del Presidente"

En el marco de la presentación del nuevo libro de Javier Milei en el Movistar Arena, Diego Santilli , ahora primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert , aseguró que no le preocupa “ser primero o segundo", y afirmó que " lo que importa es sostener el rumbo que el Presidente ha trazado ”.

En diálogo con A24, el diputado nacional marcó los principales ejes de su nueva campaña y apuntó contra la falta de debate sobre los problemas bonaerenses.

El candidato libertario cuestionó al oficialismo provincial y reclamó discutir los temas de gestión que afectan a los bonaerenses. En ese sentido, señaló: “No se pudo discutir en septiembre los temas de gestión de la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos a 19 días de la elección y tampoco se puede discutir nada. Estamos discutiendo todos temas personales, nada de la provincia”.

El candidato planteó que su campaña busca contrastar con el pasado reciente y defender la continuidad del rumbo nacional. “Por un lado, los argentinos no queremos volver atrás: no queremos volver al 200 de inflación anual, el 54 de pobreza, los piquetes todos los días. ¿Por qué queremos que nos voten? Por lo que falta”, expresó, y agregó que entre los puntos pendientes se incluyen reformas laboral, impositiva y penal.

Sobre la estrategia de campaña, el exvicejefe de Gobierno porteño resumió: “Primero, estar en todos lados. Segundo, a lo que no queremos volver. Y para qué queremos el voto. Para ratificar el rumbo que el Presidente ha trazado y para que los bonaerenses puedan vivir tranquilos”.

Finalmente, Santilli se refirió a la salida de José Luis Espert de la contienda. “Yo siento que es un tema muy difícil y que obviamente vas a tener en la Argentina a una persona como Espert que va a defender su posición sin privilegios y sin fueros. Ahora vamos a discutir los temas que le importan a la gente y yo voy a dejar el cuerpo y alma, comprometiéndome”, concluyó.