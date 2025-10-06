Diego Santilli habló en la previa del acto de Milei: "Lo importante es sostener el rumbo del Presidente"
Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, pidió sostener el rumbo de Milei y reclamó discutir la gestión provincial.
En el marco de la presentación del nuevo libro de Javier Milei en el Movistar Arena, Diego Santilli, ahora primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, aseguró que no le preocupa “ser primero o segundo", y afirmó que "lo que importa es sostener el rumbo que el Presidente ha trazado”.
En diálogo con A24, el diputado nacional marcó los principales ejes de su nueva campaña y apuntó contra la falta de debate sobre los problemas bonaerenses.
El candidato libertario cuestionó al oficialismo provincial y reclamó discutir los temas de gestión que afectan a los bonaerenses. En ese sentido, señaló: “No se pudo discutir en septiembre los temas de gestión de la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos a 19 días de la elección y tampoco se puede discutir nada. Estamos discutiendo todos temas personales, nada de la provincia”.
Diego Santilli enfoca la campaña libertaria
El candidato planteó que su campaña busca contrastar con el pasado reciente y defender la continuidad del rumbo nacional. “Por un lado, los argentinos no queremos volver atrás: no queremos volver al 200 de inflación anual, el 54 de pobreza, los piquetes todos los días. ¿Por qué queremos que nos voten? Por lo que falta”, expresó, y agregó que entre los puntos pendientes se incluyen reformas laboral, impositiva y penal.
Sobre la estrategia de campaña, el exvicejefe de Gobierno porteño resumió: “Primero, estar en todos lados. Segundo, a lo que no queremos volver. Y para qué queremos el voto. Para ratificar el rumbo que el Presidente ha trazado y para que los bonaerenses puedan vivir tranquilos”.
Finalmente, Santilli se refirió a la salida de José Luis Espert de la contienda. “Yo siento que es un tema muy difícil y que obviamente vas a tener en la Argentina a una persona como Espert que va a defender su posición sin privilegios y sin fueros. Ahora vamos a discutir los temas que le importan a la gente y yo voy a dejar el cuerpo y alma, comprometiéndome”, concluyó.