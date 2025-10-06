Milei pisará la arena de Mar del Plata para relanzar la campaña con Diego Santilli tras la ruidosa salida de Espert

Con José Luis Espert fuera del escenario luego del escándalo que lo asoció a un empresario acusado de narcotraficante y unas explicaciones que no lograron convencer de lo contrario, en Casa Rosada se respira con cierto alivio y se busca relanzar la campaña en la provincia de Buenos Aires . Por eso, Javier Milei se mostrará este martes junto a su nuevo cabeza de lista, Diego Santilli , en Mar del Plata para intentar recuperar el tiempo perdido y acortar una brecha que parece irreversible.

Según pudo saber MDZ , el presidente llegará a la ciudad costera alrededor de las 11 para participar de la inauguración de una planta en el Parque Industrial General Savio de Lamb Weston, una compañía norteamericana que ostenta el rótulo de ser una de las mayores productoras de papas congeladas del mundo. Allí se destacará una inversión privada con apoyo municipal de 330 millones de dólares.

Junto a su hermana Karina ; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; y el intendente local, el amarillo (ya teñido de violeta) Guillermo Montenegro , Javier Milei encabezará una recorrida por el centro de la ciudad junto a Diego Santilli para relanzar una campaña donde La Libertad Avanza corre de atrás. Allí, buscarán replicar la caravana que protagonizó el presidente el sábado en Paraná, Entre Ríos. Ese mismo día tenía previsto una caminata por Santa Fe, pero debió modificar su agenda por incidentes similares a los que se vieron en Tierra del Fuego días atrás con militantes de la oposición.

Será la segunda actividad en dos días donde el presidente se mostrará con su flamante candidato, después del gran evento programado para este lunes en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. El motivo de la nueva fiesta libertaria, que rememora aquella noche en el Luna Park de mayo de 2024, es la presentación del nuevo libro de Milei, "La construcción del milagro".

Al igual que lo hizo en la cuna del boxeo nacional, el presidente brindará un nuevo show musical al estilo libertario junto a su banda integrada por el diputado Alberto 'Bertie' Benegas Lynch en la batería; su hermano y candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, en la guitarra; el periodista y co-biógrafo del presidente Marcelo Duclós en el bajo; el abogado libertario Fernando Mezzina en los teclados y Hernán Scarfó en la segunda guitarra. Además, la diputada Lilia Lemoine y la pareja de Duclós, Ana Tamagno, acompañarán como coristas al mandatario, quien será el vocalista principal.

Las Fuerzas del Cielo El flyer de Las Fuerzas del Cielo y el presidente Javier Milei teñidos de pelirrojo en apoyo a la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. X (@agustinromm)

La celebración libertaria en el Movistar Arena contará además con una demostración de la parafernalia de Las Fuerzas del Cielo, que integran el influencer conocido como el Gordo Dan, el legislador bonaerense Agustín Romo y otras figuras del espacio referenciado en el asesor Santiago Caputo. Con su característica indumentaria y estandartes color bordó, inspirados en la simbología del Imperio Romano, los tuiteros oficiarán como la "guardia pretoriana" que escoltará al presidente hacia el escenario.

Luego de la furiosa interna que enfrentó a los "celestiales" de Caputo con los "territoriales" de Karina Milei -principalmente los Menem y su alfil bonaerense, Sebastián Pareja-, el brazo digital de La Libertad Avanza dejó atrás (de momento) las diferencias y rápidamente respaldó la candidatura de Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert. Pese a que muchos de ellos contaban con un historial de posteos en contra del 'Colo' cuando este era el principal caudillo de Horacio Rodríguez Larreta, los influencers libertarios llamaron a subirse a la "Santilleta" y compartieron fotos suyas "teñidos" como pelirrojos para enfatizar su apoyo al diputado del PRO.

La santileta La "Santileta", la combi que Diego Santilli utilizó para hacer campaña en 2021 y que revivieron los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo tras el ascenso del 'Colo' como primer candidato a diputado. X (@marianoperez912)

Alivio en el Gobierno tras la salida de José Luis Espert

El ascenso de Santilli en la boleta libertaria fue muy bien recibido en los distintos sectores del Gobierno, que reconocían una situación "incontrolable" frente al rechazo público que enfrentaba José Luis Espert ante sus fallidos intentos de aclarar sus vínculos con el empresario Fred Machado, quien espera su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado en una causa por narcotráfico y lavado de activos.

"Va a fluir mas la campaña sin tener que andar defendiéndote de que sos narco", reconoció con ironía una importante voz del equipo comunicacional de La Libertad Avanza. Según cuentan en el seno de Casa Rosada, durante el fin de semana a Espert se le transmitió que para sostener su candidatura debía enfrentar un raid mediático con una línea fijada por la mesa de estrategia del Gobierno para despejar las sospechas que persistían, algo que el economista rechazó.

El panorama ya era de por sí complejo: la tropa libertaria debe revertir la derrota de septiembre, donde cayeron por 14 puntos de distancia y con Espert en la boleta la brecha solo parecía acrecentarse. "Con Santilli no sé si nos alcanza para darla vuelta pero nos da un aire", reconoció a este medio una importante voz de la mesa de campaña nacional, que se reúne este lunes desde las 12 en la Casa Rosada.

Javier Milei en Paraná Tras encabezar una caravana en Paraná, Entre Ríos, Javier Milei visitará las provincias de Chaco y Corrientes. La Libertad Avanza

Con su nuevo candidato, que tiene el antecedente de ganar las legislativas de 2021 cuando defendía los colores de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza aspira a por lo menos reducir a la mitad la caída bonaerense e imponerse a nivel nacional.

"Hay que ganarle al kirchnerismo en Octubre para no volver al 211% de inflación, a los piquetes y cortes de calles, al 54% de pobreza, a los intermediarios de los planes sociales. Estamos en el camino correcto, no podemos aflojar ahora. Hagamos que el esfuerzo valga la pena", manifestó en sus redes el 'Colo' luego de brindar numerosas entrevistas donde llamó a buscar al votante clásico antiperonista, que entendieron como el gran ausente en los comicios bonaerenses.

Además, para intentar acortar la distancia y mostrar un "intento de activar", Santilli desafió a su rival de Fuerza Patria Jorge Taiana a debatir "donde quiera, a la hora que quiera, como quiera". "Nosotros queremos un país en donde se pueda trabajar y vivir en paz. Una Argentina donde la seguridad sea una prioridad y un derecho. ¿Y vos Taiana?", disparó el diputado del PRO.

Mientras tanto, Javier Milei continuará la campaña el sábado con visitas a Chaco y Corrientes para respaldar a sus candidatos locales y el lunes 13 de octubre por la noche partirá rumbo a Estados Unidos para reunirse ese martes siguiente con Donald Trump en la Casa Blanca. Además de concretar el paquete de ayuda financiera para la Argentina -tarea que ya llevan adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus equipos en Washington-, el libertario irá en busca de otra foto fuerte con Trump para sumar un nuevo hito antes de las elecciones del 26 de octubre.