"No lo vamos a permitir", el mensaje de Javier Milei tras el ataque antisemita a una influencer en Palermo

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales tras conocerse detalles del ataque antisemita que sufrió una influencer en Palermo, donde le arrojaron un objeto contundente dentro de su edificio mientras estaba con su hijo recién nacido.

La influencer judía Michelle Imán Schmukler estaba con su hijo en un patio interno de su propiedad cuando un vecino del mismo edificio la agredió y le tiró un objeto contundente de metal para lastimarla. "¡Qué asco, judía!", gritó el agresor antisemita.

La mujer, tras esto, radicó la denuncia pertinente en la comisaría y luego la historia en redes sociales, donde comentó que es cada vez más recurrente que haya ataques a judíos y que no es la primera vez que este hombre la ataca.

En este sentido, destacó que cuando subió su historia denunciando el ataque antisemita, fueron muchos los usuarios que también la agredieron en mensajes, ya sea con insultos como con banderas de Palestina y acusándola de "asesina" por pertenecer a la colectividad israelita.