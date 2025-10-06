Quién es Michelle Schmukler, la influencer que fue víctima de un ataque antisemita en Palermo

Michelle Iman Schmukler , empresaria de moda e influencer de 29 años , está en boca de todos luego de denunciar un ataque antisemita en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo . El episodio ocurrió el sábado, cuando un vecino la insultó por su condición judía y le tiró un fierro mientras ella jugaba con su hijo de ocho meses en el patio de su casa.

El caso generó amplia repercusión pública y motivó una investigación judicial. El agresor, identificado por las autoridades, admitió el hecho y se negó a permanecer internado para una evaluación psiquiátrica.

El ataque, que comenzó con insultos como “qué asco, judía ” y “ahora encima tenés un hijo judío”, se viralizó a través de un video difundido por la propia Schmukler. Según su testimonio, el objeto de metal lanzado por el vecino cayó muy cerca de ella y de su bebé. El hecho llevó a que su familia recibiera un botón antipánico y a que se adoptaran medidas de prevención en el edificio.

Antes del violento episodio, la joven empresaria ya era una figura conocida en redes sociales. En Instagram, Michelle tiene más de 29 mil seguidores y se describe como una “judía orgullosa”, “mamá de mellizos” y fundadora de Iman, un emprendimiento de venta de indumentaria.

En TikTok, donde reúne miles de seguidores, su historia personal había alcanzado notoriedad por su parecido con la trama de la serie “Poco ortodoxa”, producida por Netflix. En ese relato, Schmukler contó cómo fue judía ortodoxa durante una década antes de iniciar un camino espiritual más personal.

En un video que superó las 300 mil reproducciones a principios de 2024, la joven explicó que su búsqueda comenzó a los 17 años, tras un viaje a Israel que marcó su acercamiento a la vida religiosa. Poco después, se casó a los 19 años y combinó su práctica de fe con el desarrollo de su marca de indumentaria, llamada “Iman”, dedicada a la moda femenina.

Michelle Iman Schmukler, influencer víctima de ataque antisemita en Palermo Instagram @michelleiman

Schmukler relató que durante ese período vivió de acuerdo con las normas de la ortodoxia judía, con una rutina marcada por la observancia de las tradiciones y los preceptos religiosos. Sin embargo, una doble pérdida familiar modificó el rumbo de su vida. La muerte de su madre y de su abuela en el mismo mes, según narró en su video, la llevó a replantearse sus creencias y a iniciar un proceso de transformación personal.

En su relato, destacó cómo buscó integrar su identidad de fe con su desarrollo profesional en la industria textil, y cómo esa etapa la llevó a redefinir su relación con la religión y la comunidad.