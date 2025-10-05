Violento ataque antisemita a una influencer en Palermo: le gritaron "qué asco, judía" y le tiraron un fierro
La influencer Michelle Imán Schmukler denunció que quisieron golpearla mientras estaba con su bebé. Un patrullero tuvo que ir hasta su domicilio en Palermo.
La empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler denunció un violento episodio de odio y antisemitismo que sufrió por parte de un vecino en su propio edificio. El agresor le gritó insultos repudiables y luego arrojó un fierro por la ventana, con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.
La empresaria relató que mientras estaba en el patio, el vecino comenzó a gritarle: “Judía, judía, judía. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”.
El duro relato de la influencer
Schmukler expresó su indignación por la actitud de los efectivos y la respuesta inicial de la justicia. La influencer contó que, al llegar la policía, el agresor "asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería".
Pese a la gravedad del ataque antisemita, la denunciante relató que en la comisaría le recomendaron mudarse del edificio. Junto a su pareja, criticó la inacción policial inicial: "Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá, y nadie le va a tocar el timbre, nadie lo detiene".
El caso quedó en manos de la Justicia, y la víctima pidió que se investigue como un hecho de violencia antisemita.
La intervención de Patricia Bullrich y la DAIA
El video con el testimonio de la pareja se viralizó rápidamente. Tras la difusión, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se contactó con la pareja y se puso a disposición. Poco después, Schmukler y su pareja agradecieron la difusión, confirmando haber recibido contacto de la DAIA y de la cartera de Seguridad porteña. "Ahora sí nos sentimos cuidados; tenemos policía acá abajo”, afirmó el marido.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad porteño confirmó que se dispuso una consigna policial en el domicilio y que se derivaron las actuaciones a la oficina de Asuntos Internos para deslindar las responsabilidades del personal policial. Fuentes de Seguridad porteñas confirmaron que la denuncia ya está radicada y que el hecho está siendo investigado, mientras que a la pareja se le puso un patrullero en la puerta del domicilio desde el sábado por la noche.