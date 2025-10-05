Violento ataque antisemita a una influencer en Palermo: le gritaron "qué asco, judía" y le tiraron un fierro

La empresaria e influencer Michelle Imán Schmukler denunció un violento episodio de odio y antisemitismo que sufrió por parte de un vecino en su propio edificio. El agresor le gritó insultos repudiables y luego arrojó un fierro por la ventana , con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.

La empresaria relató que mientras estaba en el patio, el vecino comenzó a gritarle: “ Judía, judía, judía. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco ”.

Schmukler expresó su indignación por la actitud de los efectivos y la respuesta inicial de la justicia. La influencer contó que, al llegar la policía, el agresor "asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería ".

Pese a la gravedad del ataque antisemita, la denunciante relató que en la comisaría le recomendaron mudarse del edificio. Junto a su pareja, criticó la inacción policial inicial: "Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá, y nadie le va a tocar el timbre, nadie lo detiene ".

El caso quedó en manos de la Justicia, y la víctima pidió que se investigue como un hecho de violencia antisemita.

La intervención de Patricia Bullrich y la DAIA

Intervino La DAIA En El Ataque Antisemita

El video con el testimonio de la pareja se viralizó rápidamente. Tras la difusión, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se contactó con la pareja y se puso a disposición. Poco después, Schmukler y su pareja agradecieron la difusión, confirmando haber recibido contacto de la DAIA y de la cartera de Seguridad porteña. "Ahora sí nos sentimos cuidados; tenemos policía acá abajo”, afirmó el marido.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad porteño confirmó que se dispuso una consigna policial en el domicilio y que se derivaron las actuaciones a la oficina de Asuntos Internos para deslindar las responsabilidades del personal policial. Fuentes de Seguridad porteñas confirmaron que la denuncia ya está radicada y que el hecho está siendo investigado, mientras que a la pareja se le puso un patrullero en la puerta del domicilio desde el sábado por la noche.