Repudiables cánticos antisemitas de alumnos de secundaria en su viaje de egresados: la respuesta de Milei

Un grupo de estudiantes de quinto año de la Escuela Humano de Canning fue filmado mientras entonaba canciones antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche.

El caso trascendió a nivel nacional y llegó al ámbito político. Hace pocos minutos, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para manifestar su rechazo.

Un grupo de alumnos de una escuela de Canning quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizaran videos en los que se los escucha entonar cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche.

En las imágenes, compartidas por los propios adolescentes en redes sociales, se escucha la frase: "Hoy quemamos judíos", mientras un coordinador de la empresa de viajes alentaba a los estudiantes de quinto año de la Escuela Humano. El episodio desató un amplio repudio social e institucional.

Frente a la difusión de los videos, la escuela emitió este domingo un comunicado oficial en el que expresó su condena: "Dado los hechos de público conocimiento y la viralización de un video en redes sociales, la Escuela Humano repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados".

La institución además apuntó contra la empresa de viajes y el coordinador a cargo: "De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes".