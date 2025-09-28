Comienzan las inscripciones para ingresar a las salas de 3, 4 y 5 años en 2026

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció el inicio de las inscripciones para salas de 3, 4 y 5 años correspondientes al ciclo lectivo 2026. El proceso busca garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia, ofreciendo un cronograma organizado para que todas las familias puedan acceder a la información y requisitos necesarios.

El proceso está dividido en cinco instancias. La primera se llevará a cabo del lunes 6 al jueves 9 de octubre, cuando las escuelas comuniquen a las familias la confirmación de la asistencia de los niños y niñas que ya forman parte del sistema educativo.

Del lunes 13 al miércoles 15 de octubre, se realizará la transición directa en los GEI para quienes ratifiquen la continuidad en sala de 3 y 4 años.

La segunda instancia contempla a los estudiantes con prioridad. Entre el jueves 16 y el viernes 17 de octubre podrán inscribirse hermanos de estudiantes y niños con certificado de discapacidad (CUD).

Luego, del viernes 24 al jueves 30 de octubre, será el turno de los hijos de personal docente y no docente, hermanos de alumnos de primarias con articulación, y niños de Centros Educativos de Primera Infancia que se vinculen con jardines de infantes de la zona.

Nuevos aspirantes, vacantes y listados

La tercera instancia está destinada a nuevos aspirantes. Del martes 18 al jueves 20 de noviembre podrán inscribirse niños y niñas con domicilio cercano a la escuela, domicilio laboral de los adultos responsables o por elección familiar.

En diciembre se desarrollará la cuarta instancia. Del martes 9 al viernes 12, desde las supervisiones se asignarán bancos a quienes no hayan obtenido un lugar en las etapas anteriores.

Por último, en febrero de 2026, la Dirección de Educación Inicial reubicará a los niños y niñas que todavía no cuenten con banco, según las vacantes disponibles en la provincia.

Las escuelas publicarán en sus carteleras el listado de inscriptos entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre. Además, del miércoles 3 al viernes 5 de diciembre se dará a conocer el total de vacantes otorgadas.

Requisitos para las inscripciones

Para acceder a la inscripción, los niños deben tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 30 de junio de 2026. La sala de 3 corresponde a quienes nacieron entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. La sala de 4, a los nacidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Para esto se solicita DNI original y copia, además de la partida de nacimiento del niño o niña.

Con esta organización, la DGE busca garantizar el acceso a la educación desde los primeros años, entendiendo que el nivel Inicial es fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas. El acompañamiento de las familias resulta clave para asegurar una transición ordenada y segura.

FUENTE: Prensa DGE