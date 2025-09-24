Acroyoga en Mendoza: cómo inscribirse al taller que se dicta este sábado y es gratis

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organiza un encuentro único que combina yoga, acrobacia y confianza en pareja.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a través de la Dirección de Deporte, anunció una propuesta gratuita que invita a experimentar una disciplina que combina “la conciencia del yoga, la potencia de las acrobacias y la entrega del trabajo en equipo”. Se trata de un Taller de Acroyoga, programado para el sábado 27 de septiembre.

El encuentro, que se realizará de 11 a 14 horas en el Gimnasio Municipal Nº 3, ubicado en Ayacucho 349, está destinado a personas mayores de 16 años. No es necesario contar con experiencia previa ni asistir acompañado, lo que facilita la participación de cualquier interesado. Según adelantaron desde la organización, se espera la presencia de alrededor de 30 participantes.

La jornada será guiada por Nicolás Eduardo Lucero Gambino, profesor de Educación Física, y Natalia Gisel Toledano Navarro, profesora de Yoga. Ambos conducirán el taller de manera progresiva y segura, enseñando desde cero las bases del Acroyoga.

acroyoga ciudad Taller gratuito de Acroyoga en la Ciudad de Mendoza. Prensa

Bienestar físico y emocional El objetivo principal es que los participantes puedan conectar con su cuerpo y respiración, al mismo tiempo que fortalecen la confianza y la comunicación mediante el juego y el movimiento compartido. Esta disciplina, que une lo físico y lo emocional, ha ganado popularidad por su capacidad de promover la salud integral.