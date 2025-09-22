La Ciudad de Mendoza lanzó una capacitación gratuita en inteligencia artificial

La Ciudad de Mendoza anunció el lanzamiento de una capacitación gratuita en inteligencia artificial , pensada para acompañar a los vecinos en los cambios que trae el mundo laboral. El curso se llama ¡El trabajo del futuro ya está aquí! y será dictado por la empresa Egg, con clases en vivo y modalidad 100% online.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer herramientas prácticas para entender y aplicar la tecnología en diferentes ámbitos. Al tratarse de una formación inicial, no se necesitan conocimientos previos para inscribirse.

El programa abarca los fundamentos esenciales de la inteligencia artificial generativa. También enseña a redactar prompts efectivos y a usar aplicaciones ya conocidas, como ChatGPT, Copilot y Gemini.

Quienes realicen la capacitación podrán explorar cómo estas herramientas influyen en la vida personal, académica y profesional, y de qué manera se integran en la rutina diaria.

Certificación y requisitos

Una de las características más destacadas es que los participantes recibirán un certificado oficial al finalizar el curso. Esto permitirá validar los nuevos conocimientos y mejorar el perfil profesional de quienes lo completen.

Si bien la capacitación es gratuita, se requiere una inscripción previa mediante el siguiente formulario online. En caso de que la cantidad de interesados supere el cupo disponible, se hará una preselección de aspirantes. Desde el municipio aseguran que el curso apunta a que todos los mendocinos tengan la posibilidad de prepararse para el mundo laboral del presente y del futuro.