Guaymallén ofrece una interesante capacitación orientada al sector turístico: es gratuita

Una oportunidad para que el sector turístico de Guaymallén aprenda a diseñar contenido visual y mejorar su comunicación en redes.

La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de la capacitación “CANVA para principiantes”, una propuesta gratuita orientada a alojamientos, gastronómicos, bodegas, guías y prestadores de experiencias turísticas del departamento.

El curso, dictado por la Universidad Nacional de Cuyo, busca que los participantes adquieran conocimientos sobre el uso de la herramienta de diseño CANVA, para crear piezas gráficas y generar contenido visual de calidad para redes sociales. Además, se abordarán estrategias para promocionar productos y servicios desde lo visual, de acuerdo con los objetivos de cada emprendimiento.

La capacitación consta de cuatro clases presenciales, que se dictarán los martes 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre, de 9.30 a 12h, en la Sala Blas Shopping (Lincoln 277, Villa Nueva). La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados. Al finalizar, se entregará certificado de participación.

Requisitos para acceder a la capacitación Tener estudios secundarios completos.

Asistir con notebook o teléfono celular que permita trabajar en la plataforma.