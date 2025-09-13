Presenta:

Tremenda propuesta de Guaymallén para festejar la primavera: bandas, concursos, torneos y premios

"Mood Primavera" se realizará el sábado 20 de septiembre en el Predio de la Virgen, desde las 15 hs y con entrada gratuita.

MDZ Sociedad

La Primavera tendrá una cita imperdible en el Predio de la Virgen de Guaymallén.

Prensa

El sábado 20 de septiembre llega “Mood Primavera” a Guaymallén, el festival que reunirá por primera vez sobre el mismo escenario a las destacadas bandas Gauchito Club, Pasado Verde, La Skandalosa Tripulación y Spaghetti Western.

Se realizará en el Predio de la Virgen, partir de las 15hs, con entrada gratuita. Está organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo.

primavera guaymallén
Guaymallén ofrece interesantes propuestas para celebrar la llegada de la primavera.

Además, los presentes podrán disfrutar de la gastronomía de food trucks y otras actividades que tendrán lugar en un escenario alternativo que ofrecerá:

  • Competencia de RAP 1vs1.
  • Competencia de canciones.
  • Torneo de Truco 1vs1.
  • Torneo de videojuegos.
