Empleadas domésticas: qué beneficios de Anses están disponibles en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) permite que las trabajadoras de casas particulares accedan en octubre a distintas asignaciones sociales. Para hacerlo, deben estar correctamente inscriptas, tener aportes realizados por sus empleadores y cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.

¿Cuándo se cobra en octubre?

Los pagos se realizan según la terminación del DNI y comienzan aproximadamente el 8 de octubre. Las fechas exactas se pueden consultar en Mi Anses o en la app oficial. El cobro se realiza por cuenta bancaria o tarjeta de débito, sin necesidad de ir a una oficina.