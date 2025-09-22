Presenta:

Sociedad

|

Anses

Empleadas domésticas: qué beneficios de Anses están disponibles en octubre

Anses informó los beneficios disponibles para trabajadoras de casas particulares en octubre: qué asignaciones pueden cobrar y cómo acceder a cada una.

MDZ Sociedad

Las trabajadoras de casas particulares registradas pueden acceder a asignaciones de Anses como AUH, embarazo y familiares.

Las trabajadoras de casas particulares registradas pueden acceder a asignaciones de Anses como AUH, embarazo y familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite que las trabajadoras de casas particulares accedan en octubre a distintas asignaciones sociales. Para hacerlo, deben estar correctamente inscriptas, tener aportes realizados por sus empleadores y cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.

Las empleadas domésticas tendrán acceso a un bono para el próximo bimestre Foto: Shutterstock
En octubre, Anses paga seg&uacute;n terminaci&oacute;n de DNI: qu&eacute; prestaciones pueden cobrar las empleadas dom&eacute;sticas. Foto: Shutterstock

En octubre, Anses paga según terminación de DNI: qué prestaciones pueden cobrar las empleadas domésticas. Foto: Shutterstock

Te Podría Interesar

Qué asignaciones pueden cobrar las trabajadoras de casas particulares

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): disponible para empleadas domésticas que no superen el tope de ingresos. Se cobra mensualmente y requiere tener los hijos registrados en Mi Anses.

  • Asignación por Embarazo: para quienes estén cursando un embarazo y cumplan con los requisitos de ingresos y cobertura médica.

  • Asignaciones Familiares (SUAF): si el empleador realiza aportes, pueden acceder a asignaciones por hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

  • Prestación por Desempleo: si la relación laboral termina y se cumplen los requisitos, pueden solicitar esta prestación por hasta seis meses.

  • Jubilación y pensión: las trabajadoras que hayan aportado durante los años requeridos pueden iniciar el trámite jubilatorio o acceder a pensión por fallecimiento del cónyuge.

¿Cuándo se cobra en octubre?

Los pagos se realizan según la terminación del DNI y comienzan aproximadamente el 8 de octubre. Las fechas exactas se pueden consultar en Mi Anses o en la app oficial. El cobro se realiza por cuenta bancaria o tarjeta de débito, sin necesidad de ir a una oficina.

Requisitos para acceder

  • Estar registrada en el régimen de casas particulares.
  • Tener aportes realizados por el empleador.
  • No superar el tope de ingresos establecido por Anses.
  • Tener los datos personales y familiares actualizados en Mi Anses.

Archivado en

Notas Relacionadas