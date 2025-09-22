Empleadas domésticas: qué beneficios de Anses están disponibles en octubre
Anses informó los beneficios disponibles para trabajadoras de casas particulares en octubre: qué asignaciones pueden cobrar y cómo acceder a cada una.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite que las trabajadoras de casas particulares accedan en octubre a distintas asignaciones sociales. Para hacerlo, deben estar correctamente inscriptas, tener aportes realizados por sus empleadores y cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.
Qué asignaciones pueden cobrar las trabajadoras de casas particulares
- Asignación Universal por Hijo (AUH): disponible para empleadas domésticas que no superen el tope de ingresos. Se cobra mensualmente y requiere tener los hijos registrados en Mi Anses.
- Asignación por Embarazo: para quienes estén cursando un embarazo y cumplan con los requisitos de ingresos y cobertura médica.
- Asignaciones Familiares (SUAF): si el empleador realiza aportes, pueden acceder a asignaciones por hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.
- Prestación por Desempleo: si la relación laboral termina y se cumplen los requisitos, pueden solicitar esta prestación por hasta seis meses.
- Jubilación y pensión: las trabajadoras que hayan aportado durante los años requeridos pueden iniciar el trámite jubilatorio o acceder a pensión por fallecimiento del cónyuge.
¿Cuándo se cobra en octubre?
Los pagos se realizan según la terminación del DNI y comienzan aproximadamente el 8 de octubre. Las fechas exactas se pueden consultar en Mi Anses o en la app oficial. El cobro se realiza por cuenta bancaria o tarjeta de débito, sin necesidad de ir a una oficina.
Requisitos para acceder
- Estar registrada en el régimen de casas particulares.
- Tener aportes realizados por el empleador.
- No superar el tope de ingresos establecido por Anses.
- Tener los datos personales y familiares actualizados en Mi Anses.