Anses: qué beneficios se pagan este lunes y a quiénes les corresponde

La Anses retoma este lunes 22 de septiembre el calendario de pagos de septiembre, con nuevos pagos para jubilados y beneficiarios de asignaciones. Como cada mes, el organismo organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy comienza el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, que se abonan a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1.

Además, se acredita la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, que hoy corresponde a los documentos finalizados en 8. También perciben la Asignación por Embarazo las beneficiarias con DNI terminados en 8.

En paralelo, siguen vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre para todas las terminaciones de DNI. También se mantienen los pagos de las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), que se acreditan en la primera quincena del 9 de septiembre al 10 de octubre y en la segunda quincena del 19 de septiembre al 10 de octubre.

Por otra parte, este lunes inicia el pago de la Prestación por Desempleo Plan 1, que se extiende hasta el 25 de septiembre. Hoy corresponde a beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1.

En septiembre, los haberes llegan con un aumento del 1,9%. La jubilación mínima se ubica en $320.277,18, aunque con el bono extraordinario de $70.000 los jubilados perciben en total $390.277,18. La jubilación máxima asciende a $2.155.162,17.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, que con el bono alcanza $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se fijaron en $224.194,02, llegando a $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, la Anses da inicio al pago de jubilaciones superiores al haber mínimo, a la vez que continúa con asignaciones y planes sociales previstos en el calendario de septiembre.