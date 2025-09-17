Anses: cómo afectan los feriados de octubre al calendario de pagos

El calendario de pagos de Anses se modifica en octubre por el feriado nacional: qué grupos cobran antes o después.

A raíz del pago de los últimos meses, se puede conocer el calendario de pagos del mes de octubre de 2025 pactado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este se vería alterado por el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se celebra el viernes 10 de octubre.

En este sentido, la modificación impactaría en los pagos previstos para ese día, especialmente para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas con DNI terminados en 2, 8 y 9. Por lo tanto, probablemente los pagos se adelanten al jueves 9 o se posterguen al lunes 13, según el grupo de beneficiarios.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Con el aumento por movilidad y el bono extra, ningún jubilado de Anses cobrará menos de $396.266,35 en octubre. Shutterstock

¿Cuánto se cobra en octubre? Además del ajuste en fechas, octubre llega con un aumento del 1,87 % por movilidad previsional, lo que eleva la jubilación mínima a $326.266,35. Sumado al bono de $70.000, ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35. Otros beneficios también se actualizan:

PUAM: $331.013,09 (con bono)

Pensiones No Contributivas: $298.386,45 (con bono)

Madres de siete hijos: $396.266,35 (con bono)