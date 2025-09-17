Anses: cómo afectan los feriados de octubre al calendario de pagos
El calendario de pagos de Anses se modifica en octubre por el feriado nacional: qué grupos cobran antes o después.
A raíz del pago de los últimos meses, se puede conocer el calendario de pagos del mes de octubre de 2025 pactado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este se vería alterado por el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se celebra el viernes 10 de octubre.
En este sentido, la modificación impactaría en los pagos previstos para ese día, especialmente para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas con DNI terminados en 2, 8 y 9. Por lo tanto, probablemente los pagos se adelanten al jueves 9 o se posterguen al lunes 13, según el grupo de beneficiarios.
¿Cuánto se cobra en octubre?
Además del ajuste en fechas, octubre llega con un aumento del 1,87 % por movilidad previsional, lo que eleva la jubilación mínima a $326.266,35. Sumado al bono de $70.000, ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35. Otros beneficios también se actualizan:
- PUAM: $331.013,09 (con bono)
- Pensiones No Contributivas: $298.386,45 (con bono)
- Madres de siete hijos: $396.266,35 (con bono)
Calendario de pagos actualizado
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.