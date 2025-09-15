Anses: ya se pueden consultar las fechas de cobro para jubilados en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre para jubilados , pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC). Como cada mes, las fechas están organizadas por tipo de prestación y terminación del DNI, y se extenderán desde el martes 8 hasta el martes 28 de octubre.

Este cronograma es clave para millones de personas que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos, servicios y alquileres. Además, octubre podría incluir refuerzos o bonos complementarios, aunque hasta el momento no fueron confirmados oficialmente.

Ya está disponible el calendario de pagos de Anses para octubre: las fechas van del 8 al 28, según el tipo de prestación.

Las pensiones no contributivas son prestaciones destinadas a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, y adultos mayores sin aportes suficientes. Este grupo será el primero en cobrar en octubre:

Jubilados con haberes mínimos: fechas escalonadas

Los jubilados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el mismo día que los titulares de PNC. Las fechas se distribuyen de forma escalonada:

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores al mínimo: últimos en cobrar

Quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en la última semana del mes. Este grupo incluye a jubilados con aportes más altos o que accedieron a regímenes especiales:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

¿Cómo se cobra y dónde consultar?

Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. Anses recomienda verificar la fecha exacta en el sitio web oficial anses.gob.ar, en la app Mi Anses o llamando al 130. También se puede consultar el recibo de haberes y el historial de pagos.

¿Habrá bono o refuerzo en octubre?

Hasta el momento, Anses no confirmó el pago de bonos extraordinarios ni refuerzos para octubre. Sin embargo, en meses anteriores se otorgaron montos adicionales para jubilados con haberes mínimos, por lo que se espera que en los próximos días se anuncien medidas complementarias.