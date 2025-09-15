Calendario de pagos Anses: estos son los pagos se abonan hoy

La Anses retoma este lunes 15 de septiembre el calendario de pagos del mes, que avanza de forma escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con documentos terminados en 5. También perciben sus haberes los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizados en 6 y 7.

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo se abonan a quienes tienen DNI terminados en 3, mientras que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 3 también reciben hoy sus pagos.

Por su parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad corresponde este lunes a los DNI terminados en 6 y 7.

En paralelo, siguen vigentes las asignaciones de pago único y las familiares de PNC sin distinción por DNI.

Los pagos de Anses para este lunes

A su vez, continúan acreditándose las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre sin importar la terminación del DNI. También siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), que se acreditan en el mismo período para todas las terminaciones de documento.

En septiembre los haberes se pagan con un incremento del 1,9%. Con esta suba, la jubilación mínima se fijó en $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 los jubilados perciben $390.277,18. La jubilación máxima se estableció en $2.155.162,17.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $256.221,74, que con el bono asciende a $326.221,74. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan los $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, la Anses continúa este lunes con el cronograma de pagos de septiembre, que se extenderá durante todo el mes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.