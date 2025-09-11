El peronismo fustigó a Ulpiano Suarez por su crítica a Javier Milei

El peronismo aprovecha en el camino a las elecciones legislativas las contradicciones entre los integrantes de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, que son aliados , para marcarlas. Esta vez, la candidata a diputada nacional, Marisa Uceda, ironizó contra el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez quien se quejó del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Con un posteo en X, Uceda fustigó al jefe comunal , quien muestra sus diferencias con Javier Milei y La Libertad Avanza, a pesar de ser parte del Frente. "Pero Ulpiano tu jefe @alfredocornejo mandó a sus diputados a votar en contra y tu candidato @luispetri es empleado de Milei, o vos estás muy confundido o sos un caradura bárbaro", le dijo la postulante de Fuerza Patria a Suarez.

El intendente había salido inmendiatamente que se conociera el veto residencia a la ley de financiamiento universitario, a criticar a Milei.

El intendente Ulpiano Suarez no está de acuerdo con la alianza con Javier Milei . No puso reparos públicos cuando el gobernador Alfredo Cornejo la selló, pero no es el camino que él hubiera elegido si podría haberlo hecho.

Advirtió cuando el pacto electoral era inminente que a él "no lo iban a pintar de violeta", en relación a los colores de La Libertad Avanza. Además, hay otros asuntos puntuales: electoralmente, no necesita aliarse a Milei porque tiene votos propios para ganar las eleccciones del 26 de octubre en su departamento, donde como en el resto, se renueva la mitad del Concejo Deliberante.

Por otro lado, el principal candidato a diputado nacional es Luis Petri, el exradical, hoy libertario ministro de Defensa que pretende ser gobernador en 2027. Esa misma idea tiene Suarez: ser el sucesor de Cornejo. O sea que son potenciales contrincantes aunque hoy Petri ha dejado de ser radical, debería volver a su partido si quiere competirle dentro de la UCR en los próximos dos años.

Además hay una cuestión ideológica. Suarez no está de acuerdo ni con las formas ni mucho menos con el fondo de Milei y sus políticas. Es por eso que este miércoles 10, posteó: "El veto del presidente @JMilei a la ley de financiamiento universitario golpea al sistema educativo y por ende al futuro del país. No habrá progreso sin educación pública y de calidad. El rol estratégico e insustituible del Estado en este ámbito, no puede quedar preso de anteojeras ideológicas ni especulaciones políticas. De espaldas a la identidad y las necesidades de los argentinos no se construye un futuro mejor".

Ulpiano Suarez contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario

La ironía del peronismo

Tras el posteo de Ulpiano, Marisa Uceda lo cuestionó a Ulpiano y dejó entrever las diferencias en Cambia Mendoza con La Libertad Avanza. Algo que quizá pueda verse el próximo martes cuando se haga la marcha federal universitaria y participen radicales que defienden a la universidad pública. ¿Lo harán?