Alberto Fernández opinó que Sergio Massa fue "el gran artífice" del triunfo de Fuerza Patria en Provincia

Alberto Fernández apareció tras la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires y le adjudicó el triunfo a su exministro de Economía, Sergio Massa.

Alberto Fernández quedó al margen de la escena política después de las denuncias en su contra.

El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente y destacó el papel de Sergio Massa en la última elección, donde el peronismo logró consolidar victorias en distritos clave. En diálogo con Net TV, aseguró que el exministro de Economía fue decisivo para la unidad del espacio oficialista.

“Está clarísimo que ha salido un gran referente, pero ojo, hay un personaje al que no se le presta atención lo suficiente y que es el gran artífice de este triunfo, que se llama Sergio Massa”, afirmó Fernández.

Alberto Fernández y su análisis electoral Según su opinión, Massa logró tender puentes internos en un momento de fragmentación del oficialismo. “Fue capaz de unir a partes que eran imposibles de unir”, sostuvo el exmandatario, al remarcar que su figura resultó central para consolidar un armado competitivo frente a La Libertad Avanza y otras fuerzas emergentes.

Fernández reconoció también el peso de Axel Kicillof en el triunfo bonaerense, pero insistió en que el rol de Massa tuvo un alcance más amplio. “Axel es un gran referente, pero la construcción de la unidad excede a una provincia. Massa trabajó para que todo el peronismo se mantuviera dentro del mismo espacio”, señaló.

El expresidente destacó que el resultado electoral no solo reflejó victorias locales, sino también la capacidad del peronismo de reorganizarse y mantener cohesión política después de períodos de tensión interna. “La unidad es lo que nos permitió ganar. Si se rompe, volvemos a poner en riesgo la continuidad de un proyecto político”, afirmó.