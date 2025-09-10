Axel Kicillof y todo el arco opositor repudiaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno de Javier Milei volvió a vetar la Ley de Financiamiento Universitario en la víspera del día del maestro. Nuevamente, desató el rechazo de una amplia gama de dirigentes opositores que abarcan desde Axel Kicillof hasta al exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El veto salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a horas de que se venciera el plazo para que la administración libertaria vete o normalice la norma que fue aprobada en el Congreso.

Uno de los primeros en salir a repudiar el veto fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien sostuvo que “vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso”.

En su cuenta de X, el flamante ganador de la “madre de todas las batallas”, apuntó contra Milei: “Parece que no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior”, se jactó, y sentenció: “La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario”.

En esa línea, el legislador santafesino Esteban Paulón convocó “a las calles en defensa de las universidades”. Además del llamado a movilizar, se comprometió a insistir en la Cámara de Diputados la ley original.

Esteban Paulón llamó a marchar contra el veto Esteban Paulón llamó a marchar contra el veto

Otra de las que puso el grito en el cielo fue la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien afirmó: “Milei veta. Hay que responderle ya”, en un nuevo llamado a la movilización.

Myriam Bregman repudió el veto Myriam Bregman repudió el veto

En sintonía, el lilito Maximiliano Ferraro aseguró que si Milei veta, “nosotros marchamos e insistimos”. En su descargo, cuestionó que el presidente “decide darle la espalda a las universidades públicas” y dijo que con el veto “no sólo desconoce la voluntad popular: debilita la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de estudiantes, docentes e investigadores”.

Maximiliano Ferraro apostó a frenar el veto de Milei Maximiliano Ferraro apostó a frenar el veto de Milei

Asimismo, el diputado añadió: “Defender la universidad pública es defender el desarrollo de nuestro país. No nos van a frenar. Vamos a insistir hasta que se respete de una vez la educación de todos los argentinos”.

En paralelo, llegó un doble grito desde Córdoba. Por un lado, la diputada Natalia de la Sota criticó la motosierra de Milei y se comprometió a trabajar para lograr “un amplio y contundente rechazo a ese veto”.

Natalia de la Sota contra el veto Natalia de la Sota contra el veto

Además, el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti, hizo un descargo en defensa de la universidad pública y lanzó que “desfinanciarla significa cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias que sueñan con que sus hijos sean la primera generación universitaria”.

“No se trata de ideología, sino de sentido común y de respeto a lo que somos como Nación: un país que apostó siempre a la educación pública, gratuita y de calidad. Vetar la ley que garantiza financiar las universidades es darle la espalda a la sociedad y a la Argentina del futuro”, cerró

El rechazo de Juan Schiaretti al veto universitario El rechazo de Juan Schiaretti al veto universitario

El comunicado de la UCR contra el veto

Por su parte, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical publicó un comunicado denunciando que “Una vez más, Javier Milei le da la espalda a la educación y al futuro del país”, donde manifestó su repudio a la decisión del Gobierno.

Según denunciaron, el libertario “reconoce en el propio Decreto que los docentes y no docentes universitarios perdieron un 40% de sus ingresos contra la inflación y en lugar de llevar adelante una política de recomposición salarial, decide condenarlos a la pobreza”.

El comunicado de la UCR contra el veto universitario El comunicado de la UCR contra el veto universitario

“Las Universidades públicas son uno de los pocos espacios del Estado bien gestionados, con reconocimiento internacional y que le dan a las familias argentinas a través de las distintas generaciones, la posibilidad de construir un destino mejor para sus vidas”, agregaron los boina blanca.

En esa línea, cerraron el documento con un fuerte mensaje hacia los propios: “La Mesa Nacional de la UCR le pide a sus legisladores nacionales que se comprometan a rechazar este veto que es un nuevo atropello contra las instituciones argentinas”.