Elecciones bonaerenses: para Gabriel Katopodis la autocrítica del peronismo "se saldó en el 2023"

Gabriel Katopodis analizó el triunfo de Axel Kicillof y apuntó todos sus dardos contra el Gobierno nacional.

El electo senador provincial y ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis respondió con énfasis a las preguntas sobre la autocrítica dentro del peronismo luego de las elecciones bonaerenses. “La autocrítica ya se resolvió en la elección de 2023, cuando la gente votó y eligió otro gobierno. Ahí se saldó esa discusión”, señaló en MDZ Radio.

De inmediato, Katopodis trasladó el foco hacia la evaluación de la gestión actual: “Ahora estamos conversando y evaluando elecciones a dos años de un gobierno, de un presidente, de un plan económico que es un absoluto fracaso. No hay un solo indicador en el plan económico que esté dando bien”.

“Todos los resultados de este programa económico son muy, pero muy malos”, insistió. “Hay que modificar rápidamente el rumbo, porque de lo contrario lo único que va a pasar es que la situación se seguirá agravando”.

El ministro evitó hacer revisiones sobre gestiones peronistas anteriores y marcó una línea clara entre lo que considera un pasado electoral ya “saldado” y la necesidad de evaluar exclusivamente al actual Gobierno nacional.

Consultado sobre su eventual no asunción como senador provincial electo, aclaró: “La gente votó una propuesta, la decisión de frenar a Milei. La situación es de tal gravedad que el gobernador decidió poner dirigentes que referencien la gestión”.