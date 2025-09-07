Votó Gabriel Katopodis: "En el cuarto oscuro no hay agresiones ni insultos"

El candidato a diputado por la primera sección electoral, Gabriel Katopodis, votó esta mañana y habló del clima que se vive en los comicios en Buenos Aires.

Gabriel Katopodis, candidato a diputado por la primera sección de Fuerza Patria, fue uno de los primeros en votar en las elecciones en Buenos Aires. Luego de sufragar, habló con la prensa.

"Recojo mucha fuerza de la campaña. La gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por uno. Y estamos decidiendo cosas muy importantes: cómo sigue la Argentina, quiénes defienden tus intereses, quiénes defienden cómo querés vivir, quiénes defienden la obra pública, quiénes defienden las cosas importantes para que la Argentina sea un país que le dé felicidad a todos", expresó.

Por otro lado, destacó "el compromiso de mañana trabajar, cual sea el resultado, para que realmente nuestra gente pueda resolver todos los días sus problemas y vivir un poco mejor".

Gabriel Katopodis, sobre los escándalos del Gobierno Durante sus declaraciones, Katopodis fue consultado sobre el impacto de los audios de Diego Spagnuolo en las elecciones bonaerenses, y dijo: "Las votaciones son el resultado de muchos factores. Fue decantando en la campaña, fue creciendo en intensidad y en pulso, en humor social de acuerdo al estado de la situación económica y las cosas que fueron pasando".

"En el cuarto oscuro no hay TikTok, no hay agresiones, no hay insultos: está cada vecino con sus intereses, sueños, hijos y proyectos, y va a decidir lo mejor para cada uno", sentenció.