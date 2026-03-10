Quién es Matías Álvarez, el fiscal del narcotráfico que podría quedar al frente de la UIF

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , propuso al fiscal federal Matías Álvarez para presidir la Unidad de Información Financiera ( UIF ) , el organismo estatal encargado de detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Argentina.

La nominación forma parte de los primeros movimientos de la nueva conducción del Ministerio de Justicia, que impulsa una reorganización en distintos organismos clave vinculados al control institucional y la investigación de delitos económicos.

Si su designación se concreta, Álvarez pasará de investigar redes criminales desde el Ministerio Público a dirigir el organismo que rastrea el flujo financiero de esos delitos.

La propuesta llega en un momento de reconfiguración dentro del Gobierno, con cambios en varias dependencias vinculadas al control de delitos económicos.

A diferencia de otros perfiles que han pasado por la UIF con trayectorias más ligadas al mundo político o financiero, Álvarez construyó su carrera dentro del sistema judicial.

Hasta ahora se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una unidad especializada del Ministerio Público Fiscal dedicada a coordinar investigaciones sobre tráfico de drogas y organizaciones criminales.

En ese ámbito participó en expedientes que combinan narcotráfico con estructuras de lavado de activos, un fenómeno cada vez más frecuente en las investigaciones de crimen organizado.

Matías Álvarez

En estas causas, el objetivo no es sólo decomisar droga o detener a los responsables, sino reconstruir el circuito económico que permite que esas organizaciones funcionen.

Antes de llegar a PROCUNAR, Álvarez desarrolló un recorrido escalonado dentro del Ministerio Público. Entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal, mientras que previamente se desempeñó como secretario de fiscalía desde 2015.

Su carrera también incluye experiencia en el Poder Judicial: integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 de la ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos técnicos.

Formación académica y vínculos internacionales

Álvarez se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal.

En paralelo con su actividad judicial, desarrolla una carrera académica. Es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y participa como docente en distintos programas de posgrado vinculados a delitos complejos y lavado de dinero.

También coordina la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, una formación orientada a investigadores y funcionarios del sistema penal.

Su perfil se completa con una dimensión internacional: desde 2017 integra la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, un espacio de cooperación entre ministerios públicos de la región que busca coordinar estrategias contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Actualmente se desempeña allí como cocoordinador adjunto, un rol que implica participar en el intercambio de información y estrategias entre fiscales de distintos países.

La UIF, un organismo clave en el sistema antilavado

La Unidad de Información Financiera ocupa una posición estratégica dentro del sistema argentino de prevención del lavado de dinero.

El organismo recibe reportes de operaciones sospechosas provenientes de bancos, financieras, escribanos, inmobiliarias y otros actores del sistema económico. Esos reportes son analizados para detectar posibles maniobras ilícitas.

Cuando encuentra indicios suficientes, la UIF puede remitir la información a la Justicia para que se inicien investigaciones penales.

El presidente del organismo es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia, mediante un proceso que incluye la publicación de los antecedentes del candidato y un período en el que ciudadanos y organizaciones pueden presentar observaciones.

El cargo tiene mandato de cuatro años, con dedicación exclusiva y posibilidad de renovación.

Un cambio de perfil en medio de la reorganización de Justicia

Apertura de sesiones-Karina Milei y Manuel Adorni

La nominación de Álvarez forma parte de un proceso más amplio de cambios impulsados por el ministro Mahiques tras asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Según trascendió en ámbitos oficiales, la nueva conducción solicitó la renuncia de los titulares de varios organismos clave dentro del área de Justicia. Entre ellos figuran la propia UIF, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

La intención es renovar la conducción de dependencias vinculadas al control institucional y la investigación de delitos económicos.

En ese esquema, la UIF aparece como una pieza central. Y la eventual llegada de Álvarez podría marcar un cambio en su enfoque: un organismo antilavado conducido por un fiscal especializado en seguir la pista financiera del crimen organizado.