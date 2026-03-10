Salarios docentes: ¿cayeron o aumentaron en los últimos diez años?

Un informe del Cisme (Centro de Investigación Social de Mendoza) arroja que a pesar de que en 2025 se recuperaron, los salarios docentes han sufrido una caída en los últimos diez años . En 2015 la partida de personal de la DGE (Dirección general de escuelas) representaba el 28% de los ingresos corrientes provinciales, desde entonces ese valor ha disminuido: en 2019 fue de 23%, luego en 2023 de 20%, en 2024 fue de 17% y en 2025 de 21%. Para el 2026, el peso relativo del personal de la DGE en el total de ingresos corrientes se mantendrá en 21%.

En términos comparativos, la participación del gasto salarial educativo sobre los ingresos corrientes provinciales bajó, del 83% al 66% si se compara 2015 con 2025. En relación con la recaudación de Ingresos Brutos, el peso del salario docente cayó de 105% a 84%. Esta tendencia refleja una pérdida estructural de prioridad del financiamiento educativo en el presupuesto provincial, de acuerdo a este informe.

Cisme considera que Mendoza cerró el año 2025 con superávit económico, pero "con déficit operativo y financiero, mostrando una reversión parcial de la tendencia superavitaria de los últimos años". Para esta conclusión, toma datos de la Tesorería General de la Provincia. Sostiene que: "el resultado económico fue de $321.253 millones, mientras que el operativo y el financiero fueron deficitarios en $-112.257 millones y $-5.911 millones, respectivamente. La caída de ingresos en diciembre (-5%) combinada con un incremento del gasto superior al 60% respecto de noviembre explica este viraje", dice el estudio.

Para 2026, expresa el informe, "se prevé mantener superávit económico, aunque con déficit operativo financiado en un 77% con recursos del Fideicomiso de Fondos por Resarcimiento, un 20% con remanentes de ejercicios anteriores y un 3% con préstamos multilaterales.

En 2025 los ingresos totales aumentaron 14,8% en términos reales, mientras que los ingresos se redujeron -0,4%, reflejando un gasto provincial que crece más rápido que los recursos disponibles. Entre 2015 y 2025 los ingresos provinciales cayeron principalmente por la reducción de los recursos corrientes de origen propio —en particular, la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos— y la menor coparticipación nacional. En el acumulado a diciembre, los recursos de origen provincial representaron el 45% del total, 1 p.p. menos que en 2024, lo que evidencia una dependencia persistente de los fondos nacionales.

La recaudación total provincial alcanzó $1,59 billones, con un aumento real del 2,3% interanual. Se destacó el crecimiento de los impuestos inmobiliario (+37%), sellos (+12,3%) e ingresos varios (+53,7%), que compensaron parcialmente la caída en automotor (-3,3%) e Ingresos Brutos (-0,3%). Pese a esta leve recuperación, la recaudación total se ubicó 6,6% por debajo de los niveles de 2023, confirmando la dificultad de sostener ingresos propios en un contexto de desaceleración económica, indica Cisme.

"El gasto público provincial mantuvo una estructura tradicional: 89% de erogaciones corrientes y 11% de capital. Entre 2015 y 2025, las erogaciones corrientes cayeron 26,6% en términos reales y las de personal 40,4%, mientras que las de capital se mantuvieron estables. En 2025, el presupuesto ejecutado ascendió a $4,73 billones, 12,7% más que en 2024 pero 11,3% menos que en 2023. El 41,6% correspondió a salarios, 27,1% a transferencias corrientes y 13,5% a servicios, mientras que los trabajos públicos representaron el 6,4% del gasto total", concluye sobre el gasto público.

Los salarios docentes

De acuerdo a este informe, el presupuesto educativo mostró una recuperación en 2025, luego de años de deterioro, aunque insuficiente para revertir la pérdida acumulada. En la comparación 2015-2025, el presupuesto de la Dirección General de Escuelas cayó 29,2% en términos reales, similar al ajuste total de las erogaciones provinciales que fue del 30%. El 80% del presupuesto educativo continúa destinado a salarios, aunque su participación disminuyó nueve puntos porcentuales desde 2015, ubicándose en 77%, marca CISME.

El informe asegura durante el primer mandato de Alfredo Cornejo- 2015-2019-, las partidas destinadas a educación cayeron mucho más que el total de gastos. Asimismo, durante la gestión de Rodolfo Suarez- 2019-2023-, también el ajuste fue mayor en educación, alcanzando una caída acumulada del presupuesto educativo de -57% entre 2015 y 2023.

Finalmente, en lo que va del segundo mandato de Cornejo, los recursos destinados a educación han crecido más que el total, pero este incremento resulta insuficiente para alcanzar los valores de 2015.

Respecto de los salarios, durante el primer gobierno de Cornejo, dice el informe que "el ajuste fue mayor en personal de la administración central, del 30 %, seguido por Educación del 29% y salud del 24. Cisme marca en su informe que en el gobierno de Rodolfo Suarez resultó más afectada la partida de personal de la Administración central (-54%), pero le sigue Salud (-46%) y por último la DGE (-43%).

Por su parte, en lo que va de la segunda gestión de Cornejo, hubo una recuperación en las partidas de personal; en Salud es la que menos creció (50%), le sigue la DGE (56,4%) y luego Administración central con el mayor aumento (64%); dejando como saldo de todo el período 2015-2025, variaciones porcentuales entre el -36% y el -48%, es decir, un recorte promedio de $4 pesos por cada $10 de lo que se destinaba al pago de sueldos en 2015".

Para el 2026 se ha presupuestado un incremento en términos reales del 12,8% para la partida de personal de la DGE, del 3,8% para Salud, 15,8% para Administración Central; y del 14,6% para el total de la partida a nivel provincial. Es decir que hay cambios favorables sin embargo, CISME concluye que estos aumentos son insuficientes para recuperar lo perdido en los últimos 10 años.