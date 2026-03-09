La advertencia de la DGE por un mail trucho que engaña a docentes y padres

La DGE advirtió a la comunidad educativa por un falso correo electrónico que circula entre padres y docentes.

El GEM pasa a ser GEI en la DGE. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

En las últimas horas, un correo electrónico trucho encendió las alarmas de toda la comunidad educativa y es por eso que la DGE llamó a prestar principal atención en el caso de recibir este mail en tu casilla. El mensaje llevó a la confusión a cientos de docentes y padres de alumnos mendocinos.

Qué advirtió la DGE por el mail falso El correo electrónico que llegó a las casillas de padres y alumnos solicitaba información personal para validar la identidad a la hora de acceder al GEI.

"ATENCIÓN Informamos que es falso el correo electrónico que circula solicitando verificación de identidad para acceder a la plataforma GEI. No ingresar al enlace ni brindar datos personales. Ante cualquier duda, utilizar únicamente los canales oficiales de la DGE", dijo el gobierno escolar en un comunicado oficial advirtiendo por la situación.

educación dge La DGE y un comunicado clave por el GEI. Prensa DGE Qué es el GEI de la DGE en Mendoza El GEI es el sistema de Gestión Educativa Integral que utiliza la DGE. El sistema está en una plataforma que centraliza información sobre aspectos fundamentales del sistema escolar, incluyendo espacios curriculares, cargos, estudiantes, asistencia, calificaciones, sanciones, certificados y títulos.

Desde el año 2025, este sistema que antes era el GEM, también funciona como un canal oficial de comunicación digital entre las instituciones educativas y las familias, adaptando la información visible a los perfiles habilitados.