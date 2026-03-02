Último Primer Día 2026: destacan buen comportamiento y asistencia tras el festejo

Desde la DGE señalaron que el Último Primer Día se desarrolló con normalidad y que los estudiantes asistieron a clases sin incidentes.

En el marco del Último Primer Día (UPD) 2026, la directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez, hizo un balance del inicio del ciclo lectivo y el comportamiento de los estudiantes tras los festejos. “Participamos del inicio del ciclo lectivo en la escuela Mario Casale de Las Heras y todo se desarrolló en tranquilidad”, afirmó en MDZ Radio.

Respecto a los controles anunciados para el fin de semana, señaló: “Nadie ha reportado ningún incidente, ni a la entrada de la escuela, ni en la escuela, que es el ámbito propio de la DGE”. Agregó que posteriormente realizarán “un cruzamiento de datos con seguridad para ver si hubo llamadas por alguna fiesta específica o si hubo intervención en alguna fiesta que no hubiese estado declarada”.

Páez destacó que el protocolo implementado cumplió su objetivo: "Logramos lo que pretendíamos con el protocolo que anunciamos hace unos días, con el acta compromiso que firmaron los papás, es que los papás se involucraran en este festejo. Porque de ninguna manera es prohibir, sino acompañar a los chicos y generar conciencia de que este festejo UPD sea memorable y no para olvidar".

Comparó la situación con años anteriores y subrayó: “Otros años (…) hemos tenido algunas situaciones que atender, este año hasta esta hora no se ha reportado ninguna y eso es bastante”. Además, remarcó la participación familiar: “Hemos visto muchos adultos yendo a las escuelas a firmar el acta, escuchando a los directores, leyendo el documento que preparó DAE para esta instancia del UPD 360”.

Asistencia y dinámica escolar tras el festejo En cuanto a la asistencia, indicó: “Los datos que tenemos de privada sobre todo y de orientada (…) es que han ido los chicos, están en la escuela”. Sobre el esquema de la jornada, explicó: “Por sugerencia se les pidió a las escuelas que los esperaran a los chicos, que invitaran a las familias a ser parte de este encuentro (…) es el último primer día de la última etapa del secundario”.