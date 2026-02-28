Último Primer Día: refuerzan controles en la Ciudad de Buenos Aires y en los establecimientos educativos

Alumnos que lleguen alcoholizados o bajo efectos de sustancias en el Último Primer Día no podrán quedarse y se les computará falta en Ciudad de Buenos Aires.

Las celebraciones por el “Último primer día” o UPD motivó que se refuercen los controles en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Con la inminente celebración del “Último Primer Día ” (UPD), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo de controles para el arranque del ciclo lectivo en el secundario. Según el Ministerio de Educación, los estudiantes de último año que se presenten en estado bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas no podrán permanecer en el establecimiento.

El control se reforzará el lunes 2 de marzo y en caso de detectarse esta situación de intoxicación, deberán retirarse de los establecimientos educativos y se les registrará una inasistencia.

La resolución también alcanza a quienes exhiban conductas agresivas o disruptivas, porten bebidas alcohólicas u objetos peligrosos, o se encuentren en condiciones de higiene y vestimenta incompatibles con el ámbito escolar.

En esos casos, las autoridades deberán aislar al alumno en un espacio adecuado bajo supervisión de un adulto responsable, dar aviso inmediato a la familia para que lo retire y dejar constancia formal de lo ocurrido. Si se advirtieran señales de riesgo para la salud, se activará la intervención del SAME u otro servicio de emergencias.

Riesgos del Último Primer Día Desde la cartera educativa explicaron que la iniciativa busca resguardar la integridad de los estudiantes y asegurar el normal desarrollo de la jornada, en medio de una práctica que se consolidó como rito de despedida escolar y que suele incluir reuniones nocturnas con consumo de alcohol.