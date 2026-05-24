El frío no da tregua: se viene una semana con bajas temperaturas y un poco de sol en el AMBA
Una semana con frío y mañanas frescas se anticipa en la región, con marcas térmicas que rondarán los 5°C y máximas de hasta 20°C.
Una semana fría, pero con algo de sol se espera en la Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En ese sentido, las temperaturas mínimas en general estarán entre los 5 y 12 grados, mientras que las máximas rozarán los 20, por lo que el frío cederá un poco.
De todas maneras, se recomienda abrigarse bien por la mañana y a la noche, ya que los descensos en las marcas térmicas pueden darse de manera brusca.
Este domingo se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noreste rotando al norte, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16, por lo que será el día más frío de toda la semana.
El lunes feriado se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del norte cambiando al noroeste y luego al sudeste y las marcas térmicas irán de los 10 a los 18 grados.
Para el martes se anuncia cielo con neblinas matinales a parcialmente nublado, vientos del sudoeste rotando al sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 17 grados.
Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado, algo de neblinas, y vientos del noreste cambiando al norte, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17, por lo que será el día más fresco de toda la semana.
Por su parte, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 11 a los 18 grados.
Para el viernes se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 19 grados, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.
En tanto, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste cambiando al sur, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16.