Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en marzo

Confirmaron un nuevo aumento para las empleadas domésticas que vendrá con un bono especial en marzo.

El Gobierno, en conjunto con representantes del sector laboral, acordó un nuevo aumento salarial y un bono extraordinario para las empleadas domésticas que se aplicará en el primer trimestre de 2026. La medida fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y busca actualizar las remuneraciones frente a la inflación.

Aumento salarial escalonado para empleadas domésticas El ajuste para las empleadas domésticas será del 3 % en total, distribuido en dos tramos consecutivos:

1,5 % correspondiente a febrero, que se liquida con los haberes actuales.

1,5 % en marzo, que impactará en los pagos del próximo mes. La suba alcanza a todas las categorías que integran el régimen de empleo doméstico, desde tareas generales hasta personal con mayor especialización.

Aún no fue definido cuál será el aumento que tendrán las empleadas domésticas para los haberes por el cuarto mes del año Foto: Freepik Nuevo aumento para empleadas domésticas. Foto: Freepik Además del incremento porcentual, se estableció un pago extraordinario no remunerativo que se abonará tanto en febrero como en marzo. El monto del bono se define en función de la carga horaria semanal de cada trabajadora:

Para quienes trabajan hasta 12 horas semanales, el bono será de aproximadamente $8.000.

Quienes prestan servicios entre 12 y 16 horas semanales recibirán cerca de $11.500.

Para personal con más de 16 horas semanales o sin retiro, el bono alcanza hasta $20.000 en cada uno de los meses. Este refuerzo complementario se implementa como una forma de mitigar el impacto de la inflación y acompañar el rendimiento de los salarios básicos en un contexto de aumentos de costos.