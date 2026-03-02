Viento Zonda: suspendieron las clases presenciales en un departamento de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió la suspensión de clases presenciales en el departamento de Malargüe para el turno tarde de este lunes 2 de marzo

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió la suspensión de clases presenciales en el departamento de Malargüe para el turno tarde de este lunes 2 de marzo. La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades educativas y responde a los pronósticos que anticipan intensas ráfagas de viento Zonda en la zona sur de la provincia.

Según se informó oficialmente, la medida fue adoptada tras las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil, que alertó sobre la posible ocurrencia de condiciones meteorológicas adversas. El fenómeno podría generar complicaciones en la circulación y afectar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

Mientras tanto, en el resto del territorio provincial el dictado de clases continúa con total normalidad y sin modificaciones en los turnos establecidos. La disposición se circunscribe exclusivamente a Malargüe, donde las autoridades educativas optaron por priorizar la prevención ante el escenario climático previsto.