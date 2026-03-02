Bajó el Zonda y se esperan tormentas en varias zonas de Mendoza

El Zonda es intenso en la zona Este y afecta a todo el Gran Mendoza. Se esperan tormentas hacia la noche.

El viento Zonda que estaba pronosticado se hizo presente en gran parte de Mendoza. En la zona Este se siente con intensidad, mientras que en el Gran Mendoza es de leve a moderado.

En las zonas rurales del Este mendocino se redujo la visibilidad por el polvo en suspensión. Por eso piden precaución a quienes circulan por la zona. En el área metropolitana el viento comenzó a soplar desde las 18.30. El pronóstico anticipó para hoy tormentas que pueden ser intensas en algunas partes e incluso con posible caída de granizo. "Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos algo fuertes del sector sur hacia la noche. Zonda en precordillera y en Malargüe. Probabilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera", dice el pronóstico.

pronóstico marzo Tras el calor intenso y el Zonda de hoy, se espera un descenso de la temperatura para mañana. La máxima rondaría los 26 grados y la mínima 16. Esas condiciones templadas se mantendrán al menos hasta el domingo. "Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera", dice el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas.