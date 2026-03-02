Mendoza hará testeos de consumo de sustancias a embarazadas internadas

Según datos del Ministerio de Salud de Mendoza , entre el 15% y 20% de los bebés internados en el sistema público tienen un dosaje positivo de tóxicos. Además, si bien entre el 5% y el 10% de las personas gestantes refieren uso de drogas ilícitas en el embarazo, cuando realizan las pesquisas, detectan prevalencias entre 10% y 40% mayores a la referencia materna.

Por esto, el Gobierno de la provincia dictaminó realizar controles de sustancias psicoactivas a toda embarazada internada en las maternidades , a fin de promover la detección y el tratamiento oportuno que pudiera corresponder. De acuerdo a la Resolución Nº 305, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el control se realizará con el consentimiento informado de la paciente.

En caso de un resultado positivo, se deberá realizar el abordaje interdisciplinario necesario para el tratamiento y seguimiento adecuado; salvo que la paciente exprese su negativa.

Los controles iniciarán a partir de la fecha y todos los resultados deberán registrarse en los sistemas de información perinatal habilitados por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

Durante 2024 - último dato disponible - aumentó la tasa de mortalidad infantil en Mendoza. Mientras que el registro de los últimos seis años marcaba un descenso en relación a la muerte de niños, el último dato indica que la tasa pasó de 5,5 a 7,5 cada 1.000 nacimientos.

Si bien las causas del aumento de la mortalidad infantil son diversas, el consumo de sustancias durante el embarazo es un factor incidente. De hecho, meses atrás, Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, confirmó que crece la cantidad de bebés internados en el sistema público con un dosaje positivo de tóxicos.

"Estamos viendo que un porcentaje de entre el 15% y 20% de los bebés internados en el sistema público tienen un dosaje positivo de tóxicos. Esto es muy grave porque afecta la salud de los bebés, además del desarrollo cognitivo del futuro de esos niños", aseguró en aquel entonces el funcionario.

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento, pudiendo causar daño fetal como:

Malformaciones congénitas,

Complicaciones en el embarazo: aborto espontáneo, parto prematuro, desprendimiento de placenta, bajo peso al nacer e incluso muerte súbita

Problemas del neurodesarrollo, ocasionando problemas de aprendizaje y comportamiento del niño o niña.

El recién nacido puede presentar síndrome de abstinencia neonatal, así como problemas de salud mental y adicción en la madre.

Además, se ha descubierto que el consumo paterno de marihuana durante la concepción, el embarazo y el posparto está significativamente asociado con el síndrome de muerte súbita del lactante.

