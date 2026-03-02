Vacunación: la medida que tomó el Gobierno con la Triple Viral en recién nacidos

Desde Salud confirmaron que la segunda dosis de la vacunación respecto de la Triple Viral se adelantará en recién nacidos.

Desde enero de 2026, la segunda dosis de la triple viral se aplica a los 18 meses para reducir el tiempo de vulnerabilidad frente al sarampión y la rubéola.

El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, contra sarampión, rubéola y parotiditis, del ingreso escolar a entre los 15 y 18 meses de vida, según se publicó en el Boletín Oficial. El cambio en la vacunación fue dispuesto mediante una resolución firmada por el ministro de Salud Mario Lugones.

El esquema actualizado establece la aplicación de una primera dosis a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses para todas las personas habitantes del territorio nacional.

El cambio en la vacunación con la Triple Viral De acuerdo con los considerandos, el cambio apunta a reducir el período durante el cual los niños permanecen susceptibles al sarampión, la rubéola y la parotiditis. La norma señala que el esquema anterior contemplaba la segunda dosis al ingreso escolar, lo que configuraba “uno de los intervalos más prolongados entre dosis en la región”.

vacunacion mendoza virus sincicial respiratorio Vacunación a los más chicos. Gobierno de Mendoza El adelanto permitirá disminuir el tiempo de susceptibilidad, fortalecer la protección en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar la verificación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización de la vacunación al ingreso escolar. La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y cuenta con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).