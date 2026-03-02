Vuelta a clases 2026: por qué el calendario de vacunación es el "útil escolar" más importante

Antes de la vuelta a clases, revisá el carnet de vacunación de tus hijos. A los 5-6 y 11 años hay refuerzos clave; las vacunas son gratuitas y obligatorias.

Con la vuelta a clases, las familias argentinas ultiman detalles: mochilas, uniformes y libros. Sin embargo, hay un elemento que no puede faltar en la lista de prioridades: el carnet de vacunación al día. El regreso a las aulas implica un cambio rotundo en la exposición epidemiológica de los chicos. Aunque el calendario de vacunación abarca toda la vida, en la etapa escolar hacemos un foco especial, especialmente en los ingresos de primaria y la preadolescencia.

La dinámica escolar facilita la propagación de virus y bacterias Los niños y adolescentes pasan muchas horas en espacios cerrados, comparten objetos constantemente y, en muchos casos, aún no tienen internalizado un hábito de lavado de manos adecuado. Esto los vuelve especialmente susceptibles a enfermedades infecciosas que, sin la protección adecuada, pueden ser sumamente graves. Completar el esquema no es solo un requisito administrativo; es la herramienta más eficaz para evitar brotes en el contexto escolar y consolidar la protección que se inició en los primeros años de vida. De acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación vigente en Argentina, estos son los esquemas que los padres deben revisar antes de que suene el timbre.

Ingreso Escolar (entre los 5 y 6 años) A esta edad, las dosis buscan reforzar la inmunidad antes de entrar de lleno en la comunidad educativa:

Polio: contra la poliomielitis.

Triple viral: protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Triple bacteriana celular: contra difteria, tétanos y tos convulsa.

Varicela: refuerzo fundamental para evitar brotes en el aula.

Antigripal: únicamente si el niño es considerado paciente de riesgo. Preadolescencia (a los 11 años) Esta etapa es clave para actualizar refuerzos y comenzar protecciones específicas de la edad:

VPH (Virus del papiloma humano): obligatoria para niños y niñas.

Meningococo: refuerzo de la vacuna tetravalente.

tetravalente. Triple bacteriana acelular: refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa.

Hepatitis B y triple viral: se debe chequear si el esquema está completo desde la infancia. De no ser así, es el momento de iniciar o completar las dosis antes de terminar la primaria.

Fiebre amarilla: solo para quienes residen en zonas de riesgo (un refuerzo a los 10 años de la primera dosis). La vacunación tiene un efecto solidario Al vacunar a un hijo, también se está protegiendo a aquellos compañeros que, por condiciones médicas particulares, no pueden recibir ciertas vacunas. Antes del comienzo de clases, es recomendable acercarse al centro de salud o vacunatorio más cercano con el DNI y el carnet de vacunación para que el personal de salud pueda verificar qué dosis faltan. Cabe recordar que las vacunas del calendario nacional son gratuitas y obligatorias.