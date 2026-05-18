A menos de un mes para el Mundial, los libros relacionados al fútbol arrasan en ventas

Falta menos de un mes para el Mundial 2026 y los lectores lo saben: mientras cuentan los días para ver jugar de nuevo a la Scaloneta, aprovecharon la edición N°50 de la Feria del Libro para conseguir sus libros favoritos y, de esta forma, fogonear el espíritu mundialista.

MDZ estuvo presente en La Rural durante el evento literario y pudo hablar con las editoriales LibrosFútbol y Catapulta para conocer qué estuvieron comprando los amantes del fútbol.

Algo es seguro: los libros relacionados al Mundial se vendieron y mucho. En ese sentido, ambas editoriales coinciden que, en general, cuando se acerca el comienzo del torneo, las ventas aumentan.

"Por suerte, siempre se suele vender lo que es fútbol, pero cuando es el acontecimiento del mundial, quizás hay un foco más puesto en lo que es libros de historias de mundiales", explicó Mauro, de LibrosFúbol. También destacaron las ventas de las historias de clubes, como el caso de Huracán o Estudiantes, que se publicaron este año.

libros mundial 2 LibrosFútbol estuvo presente en la Feria del Libro. Lucía Simoncelli

La editorial también cuenta con un nicho de lectores que buscan libros para entrenadores: "Tenemos de táctica, estrategia, preparación física, psicología", detalló Mauro. En general, el grueso de la clientela está en un grupo etario de entre 30 y 50 años, aunque los libros dedicados a Messi, de mucho éxito, tienen un público más infantil y juvenil.

Catapulta, por su parte, había preparado un rincón específico del stand para los productos de esta temática. Abremente, la marca de juegos de preguntas y respuestas, tenía ediciones especiales de Messi, la Scaloneta y de las tres estrellas -es decir, los tres mundiales-.

libros mundial Lucía Simoncelli

"La verdad es que se estuvieron vendiendo un montón, nos quedaron muy pocos. Se lo llevaron más para jugar entre familia, especialmente el de las tres estrellas. Tuvimos que reponer todos los días", contó Micaela, presente en el stand. Lo mismo ocurrió con el Gaturro Argentina Mundial 2026.

Por otro lado, la editorial sacó "Buscando a Leo", basado en la clásica serie de Buscando a Wally. "Tenés de Barcelona, tenés de Buenos Aires, de Miami, de París, Rosario. Y se estuvo vendiendo muchísimo", detalló.