A menos de 30 días del Mundial, la inteligencia artificial predijo qué equipos jugarían la final

Inteligencia artificial revela qué selecciones son las principales candidatas para la final del Mundial.

La inteligencia artificial analizó qué selecciones tienen más chances de llegar a la final del Mundial.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial y la expectativa de los fanáticos crece alrededor de todo el planeta. Mientras las selecciones ultiman detalles y los jugadores comienzan a concentrarse, la inteligencia artificial ya empezó a hacer sus predicciones sobre qué equipos tienen más chances de llegar a la final del torneo.

A través de distintos modelos de análisis, la IA tomó en cuenta estadísticas recientes, rendimiento colectivo, historial en competencias internacionales y nivel actual de los futbolistas. A partir de esos datos, algunas selecciones aparecen nuevamente entre las máximas candidatas para disputar el partido decisivo del campeonato.

Las selecciones que la IA ve en la final del Mundial Entre los equipos con más probabilidades de disputar la final aparecen Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra. Según distintos análisis realizados con inteligencia artificial, estas selecciones llegan con planteles competitivos, experiencia internacional y jugadores que atraviesan un gran momento.

Argentina continúa siendo considerada una de las grandes favoritas tras sus últimos años de éxito internacional, mientras que Francia vuelve a posicionarse como candidata gracias a la profundidad de su plantel y su regularidad en competencias importantes.

Brasil también aparece entre las selecciones con más chances por su calidad individual y su histórica presencia en instancias decisivas. Inglaterra, por su parte, es señalada como una de las selecciones europeas con mayor potencial para dar el salto definitivo.