Siguen cerrando cursos en escuelas técnicas y padres reclaman sobrepoblación en las aulas

Días atrás, docentes de la Escuela 4-036 "Raúl Scalabrini Ortiz" denunciaron el cierre de cuatro cursos: dos primer año, un segundo año y un tercer año. Tras la medida, explicaron que quedaron más de 30 alumnos por curso y expresaron que las aulas de la escuela quedan chicas para alojar dicha cantidad de estudiantes. Además, cerca de 40 trabajadores de al escuela ubicada en Godoy Cruz fueron afectados.

Ahora, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela 4-121 Técnicos Mendocinos , ubicada en Guaymallén, reclaman por el cierre de una de las aulas . Según explicaron, el curso ya estaba armando con 25 alumnos, que finalmente fueron distribuidos en otros cursos. Esto, plantean, genera un “sobrepoblación” que impide brindar calidad educativa.

El cierre también impacta en cerca de 20 trabajadores de la educación , entre docentes , Mestros de Enseñanza Práctica (MEP) y preceptores. Mientras que los docentes titulares serán trasladados a otras escuelas, los suplentes perderían su puesto de trabajo.

Nancy, mamá de un alumno de la Escuela Técnicos Mendocinos, asegura que es una medida inadmisible y pide una revisión urgente de la decisión.

“Es inadmisible que se esté tomando una decisión que afecta la formación de jóvenes que han elegido estudiar en una escuela técnica, con el objetivo de adquirir habilidades y conocimientos valiosos para su futuro. La educación técnica es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, y no podemos permitir que se menosprecie de esa manera”, indicó en diálogo con MDZ .

Las escuelas técnicas recibirán fondos para reforzar su enseñanza. Padres denuncian sobrepoblación tras el cierre de aulas en escuelas técnicas.

Además, aseguró que se trata de una medida que afecta a los otros cursos, ya que hay una “sobrepoblación de alumnos en los aulas, que superan los 25 estudiantes”.

“Los talleres, donde los estudiantes trabajan con maquinarias y herramientas especializadas, requieren una supervisión constante y personalizada para garantizar la seguridad de todos. Con 35 alumnos por curso, es imposible para un solo profesor brindar la atención necesaria, lo que pone en riesgo la integridad física de los estudiantes y docentes”, agregó.

Frente a lo mencionado, pidió: “Necesitamos que se revise y revierta esta decisión, y que se tomen medidas para garantizar la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes y docentes. La Escuela Técnica Mendocinos es un espacio que debe ser protegido y valorado, y no podemos permitir que se la destruya por decisiones irresponsables”.

La explicación de la DGE por el cierre de aulas en escuelas técnicas

Claudio Dagne, director de Educación Técnica y Trabajo de la Dirección General de Escuelas (DGE), dialogó con MDZ Radio, confirmó que están haciendo una reestructuración porque no se han cubierto las vacantes disponibles, pero planteó que existe "un fuerte apoyo institucional" por parte del Gobierno a la escuelas técnicas.

"No hay ningún cierre de escuelas técnicas. Hay un fuerte apoyo del Gobierno provincial hacia la educación técnica. Se han abierto cuatro nuevas escuelas técnicas", inició el funcionario. "La reestructuración es porque no se han cubierto las vacantes disponibles", sumó.

En esta línea, Dagne explicó que a aquellos docentes afectados por la medida se los traslada a otras escuelas para que no pierdan su fuente laboral. En el caso de los docentes suplentes, mencionó que se encuentran trabajando para reubicarlos en otras escuelas.

En cuanto al reclamo de los padres por la calidad educativa, señaló: "Hay un promedio de 30 alumnos por estudiantes. Sabemos que la calidad educativa tiene que mejorar y por eso trabajaremos con el director del establecimiento educativo para cambiar esta realidad".

Según afirmó, el sistema está auditado de manera constante, analizando la apertura de nuevos cursos en escuelas que tienen gran demanda. Además, confirmó que continuarán manteniendo reuniones con padres y docentes de las escuelas afectadas por la reestructuración para solventar dudas y buscar soluciones.