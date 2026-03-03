Ropa con descuentos de hasta el 60% en una fuerte liquidación de una marca internacional

Una marca lanzó fuertes descuentos de hasta el 60% en indumentaria para comprarla de forma online. Los detalles.

En plena temporada de ofertas, una conocida marca internacional de ropa lanzó una mega liquidación con descuentos que llegan hasta el 60% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, tanto de forma online como en locales seleccionados del país.

La cadena uruguaya Indian sorprendió al mercado con su feria virtual de descuentos, disponible desde su página web oficial, donde los clientes pueden encontrar prendas de temporada con rebajas significativas y opciones de financiación con tarjetas bancarias de hasta 3 cuotas sin interés.

Ofertas destacadas y descuentos Entre las promociones disponibles en esta liquidación se destacan productos con rebajas de hasta 60% en distintas categorías de ropa, que incluyen:

Falda Tanana – $19.900 (60% de descuento)

Mono Orfila – $19.900 (60% de descuento)

Vestido Laurenes – $15.900 (60% de descuento)

Blusa Tenor – $19.900 (60% de descuento)

Pantalón Silda – $29.900 (40% de descuento)

Remera Jopare – $12.900 (50% de descuento)

Musculosa Clia – $9.900 (62% de descuento)

Remera Leonardi – $7.900 (47% de descuento) Además de la venta digital, algunos locales físicos también participan de la campaña con precios estilo outlet, especialmente en tiendas como Indian Market en la calle Florida, uno de los puntos de venta más concurridos en la Ciudad de Buenos Aires y también en sus tiendas en la provincia de Mendoza.

indian Marca de ropa con descuentos. Las promociones de esta marca no solo incluyen rebajas importantes, sino también condiciones de pago que facilitan la compra en un contexto económico desafiante para muchos argentinos. La posibilidad de adquirir prendas en varias cuotas sin interés es uno de los atractivos principales de esta liquidación, en particular para quienes planean renovar su guardarropa sin un desembolso de contado.