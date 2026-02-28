Cuenta DNI en marzo: todos los descuentos y la nueva ventaja para ahorrar más

El Banco Provincia confirmó promociones con Cuenta DNI en supermercados, ferias y comercios de barrio con reintegros de hasta $5.000 por semana durante marzo.

A horas del inicio de marzo de 2026, el Banco Provincia confirmó el calendario completo de descuentos deCuenta DNI, la billetera digital que ya supera los 10 millones de usuarios. Habrá beneficios en supermercados, ferias, farmacias y gastronomía, pero el mes llega con un cambio clave en comercios de cercanía.

Cómo ahorrar más con cuenta DNI Foto: Banco Provincia. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI vigentes en marzo. Foto: Banco Provincia. La novedad de marzo: más días de descuento La principal modificación en marzo impacta en las compras en carnicerías, pollajerías, pescaderías y otros comercios de cercanía.

El beneficio, que hasta ahora se aplicaba solo un día a la semana, pasa a estar disponible de lunes a viernes, con:

20% de descuento

Tope de reintegro de $5.000 por semana

Se alcanza con $25.000 en consumos Esto permite a los usuarios de Cuenta DNI distribuir mejor las compras y llegar al tope semanal con mayor facilidad.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope de reintegro. Acumulable con comercios de cercanía.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Acumulable con comercios de barrio.

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana y por persona.

Full YPF: 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos de YPF, con tope de $8.000 por semana. No aplica para combustibles. Descuentos en supermercados Dia: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. Ticket mínimo de $20.000 el 2 de marzo y $25.000 desde el 9 de marzo.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. Ticket mínimo de $30.000.

Nini: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Devolución en el acto.

Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Devolución en el acto.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Devolución inmediata.

Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana. Dónde consultar los comercios adheridos Desde el Banco Provincia informaron que el listado completo de locales adheridos y condiciones actualizadas estará disponible en el sitio oficial de la entidad a partir del inicio del mes.