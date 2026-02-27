Aumento de la nafta y el gasoil en marzo: cuánto sube el combustible

El aumento de la nafta y el gasoil ya es un hecho en todo el país. El Gobierno nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles y el impacto se traslada de inmediato al precio del combustible en surtidores. La medida rige desde el 1 de marzo y afecta directamente el valor del litro de nafta y gasoil en estaciones de servicio.

El aumento de la nafta responde a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). El ajuste promedio es del 1,1% y se aplica de manera directa sobre el precio final.

Cuánto costarán la nafta y gasoil tras el aumento de combustibles de marzo.

En números concretos, el precio de la nafta súper:

Este nuevo aumento de la nafta impacta tanto en el consumo particular como en los costos del transporte y la logística.

El aumento del gasoil también surge de la actualización de los impuestos a los combustibles.

El precio promedio del gasoil:

Aumenta $14,88 por el tributo general

Suma $1,69 por el gravamen ambiental

Sube de $1.658 a $1.674,58

De esta manera, el aumento del combustible afecta de forma directa a sectores productivos, transporte de carga y economías regionales.

Aumento del combustible en la Patagonia: dónde es más caro

En Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el aumento del combustible es mayor debido al régimen diferencial patagónico.

En esas provincias, el gasoil suma un adicional de $8,05 por litro, lo que eleva el precio del combustible por encima del promedio nacional.

Esto significa que el aumento de la nafta y el gasoil en la Patagonia tiene un impacto aún más fuerte en los surtidores.

Por qué aumentó la nafta y el gasoil: qué dice el Decreto 116

El Decreto 116, publicado en el Boletín Oficial, establece que la actualización de los impuestos a los combustibles se basa en el mecanismo automático de ajuste trimestral atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El esquema prevé aumentos en:

Enero

Abril

Julio

Octubre

Durante 2024 y comienzos de 2025, el Gobierno postergó parte de estos incrementos. En marzo decidió aplicar solo una fracción del aumento pendiente y diferir el resto hasta abril.

¿Puede volver a aumentar la nafta en abril?

El precio de la nafta y el gasoil podría volver a subir en abril si se aplican los incrementos postergados. El impacto final también dependerá de la estrategia comercial de las petroleras.

YPF implementó un sistema de precios dinámicos segmentado por zonas y franjas horarias, lo que genera variaciones en el precio del combustible según la estación de servicio y el momento de carga.

En este contexto, el aumento de la nafta en marzo no necesariamente será el último ajuste del trimestre.