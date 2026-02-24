Aumentan los peajes en autopistas y rutas nacionales: cómo serán las nuevas tarifas desde este jueves

El Gobierno aumentó los peajes cerca de un 18% en los peajes de las autopistas Riccheri; Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario; Rosario-Córdoba y otra decena de rutas nacionales . La medida quedó oficializada a través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según indicaron desde Vialidad Nacional , el ajuste tarifario de los peajes "permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria".

Este incremento se da en medio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., donde este viernes 27 de febrero se espera se haga la apertura de los sobres con las propuestas de las empresas para quedarse con el corredor I a X, que incluye a la Autopista Riccheri y la Cañuelas-Ezeiza.

La actualización de los precios se hará efectiva a partir del jueves. El nuevo cuadro tarifario impactará en los accesos más transitados y en extensos corredores viales.

Los precios de los peajes en Autopista Riccheri con la modalidad de pago manual y TelePASE a partir del jueves con el nuevo aumento son los siguientes:

Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).

Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

A eso se le suman la suba se aplicará en las cuatro autopistas, así como en distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras y en los accesos a CABA.

"Desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios", expresaron en un comunicado.

Si bien desde la entidad alentan a los usuarios a optar por TelePASE, ya que este sistema contribuye a una circulación más ágil y a una experiencia de viaje más eficiente en los peajes de la red nacional, la actualización tarifaria no introduce diferencias entre el pago en efectivo y el sistema automático.