El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares para captar US$2.000 millones y pagar los vencimientos de julio

El Gobierno sorprendió al comunicar el llamado a licitación del miércoles donde, entre la oferta de títulos, agregó un un nuevo bono en dólares. El objetivo es conseguir hasta US$2.000 millones y hacer frente a los vencimientos de julio con los bonistas privados.

El nuevo BONAR 2027 se suscribe y se paga en dólares , con vencimiento al 29 de octubre de 2027, es decir, desdespués de las elecciones presidenciales y antes de que asuma el ganador de los comicios. A su vez, el título hard dólar sale con una tasa de 6% anual. Los intereses se abonarán mensualmente.

"A partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará —en conjunto con los instrumentos en pesos— la colocación de un bono denominado en dólares por un monto de hasta US$150 millones por subasta. Asimismo, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta US$100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta. Este bono, ley argentina, tendrá un cupón del 6% TNA, pagadero mensualmente, y se licitará el precio", detalló el comunicado del Ministerio de Economía.

Y agregó: "El programa de emisión de este bono, tendrá un monto máximo de hasta US$2.000 millones. Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026".

El equipo económico confía en captar los dólares de los argentinos dentro del sistema, que crecieron tras la eliminación del cepo para las personas por mediados de abril del año pasado. Según el Banco Central (BCRA), los ahorristas minoristas adquirieron durante US$26.108 millones para atesoramiento en 2025.

Ls últimos datos disponibles arrojan que el nivel de depósitos en dólares están por arriba de los 37.000 millones.En paralelo, los plazo fijos en dólares también vienen en crecimiento y rozan los US$10.000 millones.

El resto de la licitación

En paralelo, la Secretaría de Finanzas informó el menú de letras y bonos de la licitación de este miércoles 25 de febrero, donde venden cerca de $7,4 billones.

Además del nuevo bono en dólares, se colocarán tres letras en pesos indexadas a la inflación (Lecer).También, los inversores podrán apostar por un bono CER (Boncer) y un bono atado al dólar oficial (Dólar linked) con fecha a junio de 2027, y por otros dos instrumentos similares pero con fecha a junio de 2028.

Hacia adelante, entre marzo y abril, el Tesoro debe afrontar alrededor de $35 billones.