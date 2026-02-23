El Gobierno no llegó a un acuerdo con Fate y el sindicato, pero convocó a una nueva audiencia: cuándo será
Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano tras la reunión entre la Secretaría de Trabajo, la empresa Fate y el sindicato del neumático (Sutna).
Este lunes se llevó a cabo la audiencia entre la Secretaría de Trabajo, la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), luego de que la compañía anunciara su cierre la semana pasada. Esto se dio luego de que el Gobierno llamara a la conciliación obligatoria.
Sin embargo, el encuentro no tuvo éxito. Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado en el que mencionó que "no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes".
El Gobierno volverá a sentarse con Fate y el sindicato del neumático
De todos modos, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para que las tres partes se sienten en una próxima audiencia que se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 11, "a fin de continuar con las instancias de diálogo", de acuerdo a lo informado por la cartera que dirige Sandra Pettovello.
En línea con esto, el Ministerio de Capital Humano aseguró que "continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral".