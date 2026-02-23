El Gobierno no llegó a un acuerdo con Fate y el sindicato, pero convocó a una nueva audiencia: cuándo será

Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano tras la reunión entre la Secretaría de Trabajo, la empresa Fate y el sindicato del neumático (Sutna).

El Gobierno convocó a Fate a una nueva audiencia para la semana que viene.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia entre la Secretaría de Trabajo, la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), luego de que la compañía anunciara su cierre la semana pasada. Esto se dio luego de que el Gobierno llamara a la conciliación obligatoria.

Sin embargo, el encuentro no tuvo éxito. Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado en el que mencionó que "no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes".

De todos modos, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para que las tres partes se sienten en una próxima audiencia que se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 11, "a fin de continuar con las instancias de diálogo", de acuerdo a lo informado por la cartera que dirige Sandra Pettovello.