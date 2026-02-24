Anses confirmó los montos de asignaciones para marzo 2026

Anses inicia un nuevo calendario de pagos con aumento del 2,88% para titulares de asignaciones, reforzando ingresos en el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso un nuevo aumento para el mes de marzo. El ajuste impacta en asignaciones, jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad vigente. La actualización se aplica tras conocerse el último dato de inflación.

AUH: aumento en marzo De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de enero fue del 2,88%, porcentaje que se utiliza como referencia para los haberes de marzo. Con este incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $132.813. Como es habitual, se retiene el 20% correspondiente a la Libreta AUH, por lo que el monto directo a cobrar será de $106.250. En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se ubicará en $432.461.

Asignaciones familiares: los nuevos montos según ingresos En el caso de las Asignaciones Familiares, el valor depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla la suma de los ingresos de todos los integrantes. Si uno de los miembros supera el tope máximo establecido, el grupo queda excluido del cobro del beneficio.

Para la Asignación Familiar por Hijo, en marzo de 2026 los montos serán de $66.412,95 para ingresos familiares de hasta $999.482; $44.797,66 para IGF entre $999.482,01 y $1.465.838; $27.096,36 para ingresos entre $1.465.838,01 y $1.692.360; y $13.978,83 para quienes perciban entre $1.692.360,01 y $5.292.758.

En cuanto a la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores son más elevados y también varían según el IGF. Para ingresos de hasta $999.482, el monto será de $216.238,62; para ingresos entre $999.482,01 y $1.465.838, se fijó en $152.973,58; y para ingresos desde $1.465.838,01 en adelante, el beneficio será de $96.546,12.